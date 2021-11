[전두환 사망] 송영길 “민주당, 전두환 조화·조문·국가장 모두 불가”

[아시아경제 전진영 기자] 송영길 더불어민주당 대표는 23일 전두환 전 대통령 사망에 대해 “민주당은 조화와 조문, 국가장 모두 불가하다”고 밝혔다.

송 대표는 이날 오후 페이스북을 통해 “그의 생물학적 수명이 다하여 형법적 공소시효는 종료됐지만 민사적 소송과 역사적 단죄, 진상규명은 계속될 것”이라며 이같이 말했다.

그는 “끝까지 자신의 죄의 용서를 구하지 못한 어리석음에 분노와 안타까움을 느낀다”며 “쿠데타를 시작으로 통치기간 동안 숱한 죽음들과, 그보다 더 많은 민주화 인사들이 겪었던 형극의 삶을 기억한다”고 했다.

이어 “지금이라도 진심으로 사죄하길 간절히 바랬다. 민주주의를 지켜낸 5월 영령들을 위해, 그 민주주의 속에서 살아 숨쉬고 있는 우리들을 위해 반드시 짚어야할 일이었다”며 “하지만 그 간절함마저도 이제는 이룰 수 없게 됐다”고 목소리를 높였다.

그러면서 “역사의 진실을 밝히고 이에 대한 정의를 세우는 길은 계속될 것”이라고 덧붙였다.

