中, 대만 독립 지지 개인과 기업 처벌

위안둥그룹 계열사 2곳 8862만위안 벌금 부과

[아시아경제 조유진 기자] 중국 정부가 대만 독립을 지지하는 개인과 연계된 기업 등을 처벌하겠다고 밝혔다고 월스트리트저널(WSJ) 등이 22일(현지시간) 보도했다.

중국이 대만 민진당 정부에 대한 압력을 전방위로 높여가는 가운데 대만 기업에까지 압박에 나선 것으로 풀이된다.

대만의 주요 기업인 위안둥그룹 계열 아시아시멘트와 섬유업체인 위안둥신세기가 중국 내에서 법규를 위반한 혐의로 조사를 받고 벌금을 부과받았다.

이들 회사는 환경 보호, 토지 사용, 직원 건강, 생산 안전, 세금 납부, 제품 품질 등과 관련한 법규를 어겼다고 저널은 전했다. 두 회사가 부과받은 벌금은 총 8862만 위안(약 165억원)이다.

위안둥그룹이 대만 민진당의 최대 후원자로 지난해 지방선거에서 5800만 대만달러(약 25억원)를 민진당에 기부했다.

대만 언론 보도에 따르면 위안둥그룹은 민진당뿐만 아니라 야당인 국민당 정치인들에게도 헌금을 했다.

대만을 자국 영토의 일부로 간주하는 중국 정부는 위안둥그룹에 벌금을 물린 뒤 대만 독립을 지지하는 기업과 후원자는 처벌할 것이라고 경고했다.

주펑롄 중국 국무원 대만판공실 대변인은 전날 저녁 위안둥그룹에 대한 조치가 중국의 '대만 독립 세력' 저지 노력과 관련 있느냐는 기자 질문에 직접적인 답변은 피하면서 "대만 독립 분자들이 양안 관계와 대만 해협의 안정을 심각히 해치며 중화민족의 근본이익을 훼손한다"고 말했다.

그러면서 "그들과 관련 기업, 자금 후원자는 반드시 법에 따라 처벌받아야 한다"고 강조했다.

주 대변인은 대만 기업의 중국 투자를 환영한다면서도 "'대만 독립'을 지지하고 양안 관계를 파괴하는 이들이 대륙(중국)에서 돈을 버는 것은 절대 용납하지 않는다"고 말했다.

이어 대만 기업들에 "입장을 확고히 하고 '대만 독립' 분열 세력과 선을 분명히 그어야 한다"고 요구했다.

중국은 이달초 대만의 쑤전창 행정원장, 여우시쿤 입법원장, 우자오셰 외교부장 등 3명을 대만 독립분자로 규정하고 이들을 형사처벌하겠다고 밝힌 바 있다.

이들 3명과 가족의 중국 본토, 홍콩, 마카오 방문을 금지하고, 이들과 관련된 기관이 중국 측과 협력하지 못하도록 했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr