금융정보분석원 설립 20주년 컨퍼런스서 가상자산 등 논의

김정각 원장 "국내 트래블룰 제도가 글로벌 기준에 부합하도록 제도개선 강구"

[아시아경제 박선미 기자] 금융정보분석원 설립 20주년 기념 국제컨퍼런스에서 가상자산 등 자금세탁방지 제도의 주요 현안에 대한 논의가 진행됐다. 금융정보분석원은 개정된 가상자산 및 가상자산사업자 관련 국제자금세탁방지기구(FATF) 지침서에 따라 국내 트래블룰 제도가 글로벌 기준에 부합하도록 제도개선을 강구해 나갈 방침이다.

23일 오전 금융정보분석원은 서울 소공동 롯데호텔에서 금융정보분석원 설립 20주년 기념 국제컨퍼런스를 개최했다. 가상자산 등 자금세탁방지제도의 주요 현안에 대해 논의하고, 자금세탁방지에 관한 국제공조를 강화하기 위해 개최됐다.

김정각 금융정보분석원장은 기조연설에서 디지털 전환은 밀레니얼 세대의 부상과 코로나19 확산의 영향으로 더욱 가속화되는 추세이며, 민간 부문의 디지털 전환 속도에 발맞춰 자금세탁방지제도·테러자금조달금지 분야에서도 섭테크(Suptech) 등 신기술 도입을 적극 모색하고, 분산형 가상자산 거래에 적합한 제도를 구축해 나가야한다고 언급했다.

김 원장은 "개정된 가상자산 및 가상자산사업자 관련 FATF 지침서에 따라 국내 트래블룰 제도가 글로벌 기준에 부합하도록 제도개선을 강구해 나가겠다"며 "디지털화 등 신기술이 금융영역에 접목되고 새로운 금융서비스가 출현함에 따라 ‘새로운 신뢰’를 쌓아가기 위한 국제기구, 감독당국, 금융회사 등의 상호 이해와 공조가 필수적"이라고 강조했다.

현장에 참석한 마커스 플라이어 FATF 의장도 기조연설에서 "가상자산 및 디지털 전환 등 신기술의 출현이 자금세탁방지 시스템의 수준을 높이는 기회가 될 수 있을 것"이라며 "특히 한국은 가상자산규제와 관련해 FATF와의 국제공조를 통한 미래지향적인 접근을 통해 자금세탁방지를 효과적으로 이행하고 있다"고 전했다.

