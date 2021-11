전두환 前 대통령 연희동 자택서 사망 (상보)

23일, 향년 90세로 세상 떠나

[아시아경제 류정민 기자] 전두환 전 대통령이 23일 서울 연희동 자택에서 세상을 떠났다. 향년 90세.

전 전 대통령은 이날 오전 8시40분께 서울 서대문구 연희동 자택에서 숨을 거뒀다. 전 전 대통령은 지병을 앓아왔다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr