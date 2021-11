경주 유네스코 세계유산 미디어 홍보관에 LG 올레드 사이니지 설치

[아시아경제 김혜원 기자] LG전자는 경주 엑스포 대공원 내 새롭게 개관한 세계유산 미디어 홍보관인 '살롱 헤리티지'에 올레드 플렉서블 사이니지, 투명 올레드 사이니지, LED 사이니지 등을 설치했다고 23일 밝혔다.

특히 곡면 형태의 55형(대각선 길이 약 140㎝) 올레드 플렉서블 사이니지 72장으로 조성한 미디어 터널은 관람객의 눈길을 사로 잡는다. 관람객은 너비 3.2m, 높이 2.9m, 길이 10m 규모의 터널을 걸으면서 올레드로 구현한 완벽한 블랙과 자연에 가까운 색감 등을 통해 세계유산의 탄생 과정을 담은 미디어아트와 경주역사유적지구로 지정된 남산의 숲을 실감 나게 감상할 수 있다.

올레드는 백라이트가 필요 없이 화소 하나하나가 스스로 빛을 내기 때문에 휘거나 구부리는 등 형태 변화가 용이하다. 또 어느 각도에서 보더라도 동일한 화질을 구현해 관람객이 붐비는 전시장, 공공장소 등에 최적이다.

LG전자 55형 투명 올레드 사이니지는 다양한 연령대의 관람객을 위한 체험존에 설치됐다. 투명한 화면 너머 세계지도를 보면서 주요 세계유산에 관련된 퀴즈를 터치하면 퀴즈의 정답과 함께 해당 유산에 대한 자세한 설명과 사진도 확인할 수 있다.

이외에도 전시장 내 조성된 휴식공간에 가로 9.6m, 세로 2.7m 규모로 구현한 실내용 LED 사이니지를 통해 다양한 경주의 세계유산을 소개하는 영상 등을 감상할 수 있다.

살롱 헤리티지는 경주시가 운영하는 세계유산도시기구 아시아-태평양 지역사무처(OWHC-AP)가 다양한 미디어 스크린과 체험공간을 통해 방문객이 세계 유산에 대한 가치를 자연스럽게 공감할 수 있도록 조성된 국내 첫 유네스코 세계유산 미디어 홍보관이다.

LG전자 배석형 BS마케팅실장은 "올레드만이 구현할 수 있는 차원이 다른 화질과 디자인으로 다양한 분야에서 최적의 고객 솔루션을 제공할 것"이라고 말했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr