[e공시 눈에 띄네] 코스닥-16일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 지트리비앤티 =에이치엘비테라퓨틱스로 사명 변경, 안기홍 대표 신규 선임. 넥스트사이언스로 최대주주 변경

◆ 시티랩스 ='사용자의 예상 하차 지점을 고려한 코어 노드에서의 콘텐츠 전송 방법 및 장치' 등 특허 4건 획득

◆ 자연과환경 =채무상환 및 운영 자금 등 조달 위해 293억원 규모 유상증자 결정

◆ 티에스아이 =충남 천안 토지 및 건물 197억원 상당에 양수 결정

◆ 셀리버리 =149억원 규모 유생용품 제조사 아진크린 양수 결정

◆ GRT =자회사 강소준휘신재료집단유한공사에 2220억원 규모 채무보증 결정

◆ 제이웨이 =자회사 웰앤루프제일 합병결정 철회

◆ 나노스 =250억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 뷰노 =미국소재 다국적 제약사 한국지사와 5억원 규모 '인공지능기반 희귀질환 스크리닝 솔루션 연구 개발 및 공급계약(Phase2)' 체결

◆ 네오위즈 =하이디어 지분 100% 200억원에 취득 결정

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr