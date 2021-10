[클릭 e종목]"스튜디오드래곤, 3분기 실적 부진보다 내년 성장 봐라"

[아시아경제 지연진 기자]유진투자증권은 스튜디오드래곤 스튜디오드래곤 253450 | 코스닥 증권정보 현재가 94,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 95,400 2021.10.25 08:44 장시작전(20분지연) 관련기사 2021한국IR대상에 LG전자·덕산네오룩스[클릭 e종목]"스튜디오드래곤, 3분기 실적 정상화…목표가 7%↓"[클릭 e종목] “스튜디오드래곤, 내년 역대 최고 편성 전망” close 에 대해 올해 3분기 실적 부진이 예상되지만 내년 하반기 미국에서 드라마 시리즈 방영이 예정되는 등 실적 개선이 기대된다며 매수 투자의견과 목표주가 13만원을 유지한다고 25일 밝혔다.

이현지 유진투자증권 연구원은 "빠르면 내년 하반기에 방영될 ‘The Big Door Prize’는 국내 드라마 제작사가 글로벌 OTT 와 기획단계부터 참여해 같이 작품을 제작한 첫 사례라는 점에서 매우 긍정적"이라며 "미국 시장 포문을 열었기 때문에 추가 시리즈 오더 가능성도 기대할 수 있고, 올해 잠시 주춤했던 만큼 내년은 다양한 분야에서의 실적 개선이 기대된다"고 말했다.

스튜디오드래곤의 3분기 매출액은 전년동기대비 12.5% 증가한 1195억원,영업이익은 150억원으로 6.6% 감소할 것으로 전망된다. 방영 편수가 약 5.7 편으로 정상화됐지만, 넷플릭스에 선판매된 작품이 2편 정도에 그쳐 전년대비 영업이익은 감익이 예상된다. 다만 판매단가의 상승세 지속되고 있고, 지역별 판매가 활발하게 이뤄져 수익성을 방어하는 모습은 긍정적이라는 평가다.

이 연구원은 "올해는 제작 환경도 우호적이지 않았고, 방영 예정이었던 대작 ‘아일랜드’와 ‘환혼’이 내년으로 이연됐고, ‘방과후 전쟁활동’, ‘불가살’, ‘우리들의 블루스’ 등의 대작들이 연이어 기다리고 있다"고 말했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr