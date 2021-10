김어준 "이낙연 측 이의 신청, 결과 뒤집는 건 불가능해"

"경선 중간에 정당 룰 바꾸는 건 전세계 어디도 없다"

[아시아경제 임주형 기자] 이낙연 전 더불어민주당 대표 측이 당 경선 최종 결과에 대해 공식적으로 '이의 신청'을 제기했다. 그러나 방송인 김어준 씨는 "결과를 뒤집는 건 정치적으로 불가능하다"라고 지적했다.

김 씨는 11일 TBS라디오 '김어준의 뉴스공장'(뉴스공장)에 출연한 자리에서 "결과가 뒤바뀌는 건 법률적으로 매우 어렵고, 정치적으로는 불가능하다"며 이같이 말했다.

전날(10일) 민주당 대선 경선에서 이재명 경기도지사는 누적 투표율 50.29%를 기록, 최종 후보로 선출됐다.

그러나 이 전 대표 캠프 공동선대위원장인 설훈·홍영표 민주당 의원은 이날 오후 공식입장을 내고 "당 대선후보 경선 무효표 처리에 대해 이의 제기를 규정된 절차에 따라 당 선관위에 공식 제출키로 했다"고 밝혔다.

이와 관련, '뉴스공장'에 출연한 양지열 변호사는 이 전 대표 측의 이의 제기를 법률적 관점에서 분석하기도 했다.

양 변호사는 이 지사가 받은 누적 50.29%의 투표율에 대해 "민주당 당규는 경선 도중 후보가 사퇴하면 이를 무효표로 치는데, 10명의 표를 받은 분이 사퇴하면 90명이 투표한 게 되고, 90명 중 50표를 받은 것으로 돼 득표율이 50% 이상으로 올라간다"고 설명했다.

이 지사는 앞서 사퇴한 후보의 표를 무효로 제외한 상황에서 간신히 과반을 넘겼다. 만일 기존에 사퇴한 후보의 표를 무효로 처리하지 않고 합산할 경우, 이 지사의 득표율은 과반 아래로 떨어진다.

그러나 김 씨는 이 전 대표 측의 이의 제기가 받아들여지지 않을 것으로 내다봤다.

그는 "대선 경선 후보를 두고 당무위에서 결정된 사안을 행정소송을 통해 뒤집힌 사례도 없으며, 무엇보다도 경선 출범 후 나온 이야기라서 결과가 뒤바뀔 것 같지는 않다"고 전망했다.

이어 "모든 정당이 경선 중간에 룰을 바꾸는 것은 없다. 어떤 당도 마찬가지"라며 "경선 중간에 특정 후보에 불리하다고 룰을 바꾸자고 하면 누가 바꾸겠나. 전 세계 어디도 바꾸면 안 되는 것"이라고 지적했다.

그러면서 "이런 걱정을 (이 전 대표 측이) 했다면 경선 출범 전 문제를 제기해서 바꿨어야 한다"라고 꼬집었다.

양 변호사 또한 "현저하게 민주적 절차를 어겼다고 볼 정도가 아닐 경우 법원에서도 어지간하면 건드리지 않는 게 원칙"이라고 설명했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr