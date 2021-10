구광모號, 미래기술 글로벌 협력 강화…'이노베이션 카운슬' 외연 넓힌다

[아시아경제 김흥순 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 121,500 전일대비 4,000 등락률 -3.19% 거래량 571,871 전일가 125,500 2021.10.05 10:36 장중(20분지연) 관련기사 생활 가전도 똑똑한 'AI' 제품이 대세'LG 프라엘 인텐시브 멀티케어' 출시…피부 탄력 관리기LG전자, 美NFL 개막 맞춰 올레드 TV 영상 3편 공개 close 가 인공지능(AI)과 로봇, 메타버스(확장가상세계) 등 미래기술을 사업분야에 적용하기 위해 지난해 발족한 글로벌 전문가 협의체 '이노베이션 카운슬'의 외연을 확장한다. 협의체에 LG그룹 계열사들이 폭넓게 참여하고 디지털 헬스케어와 사이버보안, 차세대 컴퓨팅 등으로 논의 주제를 확대하는 것이다. AI와 로봇, 전장을 핵심 성장동력으로 점찍은 구광모 LG그룹 회장의 진두지휘 아래 각 분야 선도 기업과 미래사업을 준비하는 협력 체계가 강화될 것이라는 전망이 나온다.

LG전자는 최근 새로 개편한 이노베이션 카운슬의 첫 모임을 온라인으로 열고 카운슬 멤버들과 'AI 기술의 방향성과 활용 방안'에 대해 의견을 나눴다고 5일 밝혔다. 이번 모임에는 LG전자뿐 아니라 LG디스플레이, LG이노텍, LG화학, LG유플러스, LG CNS 등 LG계열사들이 신규로 합류했다. 글로벌 전문가 그룹으로는 데이비드 콕스 MIT-IBM 왓슨AI연구소 소장을 비롯해 로드니 브룩스 로버스트AI 최고기술책임자(CTO), 미국 양자컴퓨터 스타트업 아이온큐의 공동창업자이자 CTO인 김정상 듀크대 교수 등이 참여했다.

앞서 LG전자는 지난해 7월 다양한 분야의 글로벌 전문가들과 디지털 혁신을 위한 미래기술을 논의한다는 취지로 이노베이션 카운슬을 발족했다. LG전자 CTO와 LG사이언스파크 대표를 겸하는 박일평 사장이 의장을 맡고 AI, 로봇, 클라우드, 메타버스 등 각 분야의 글로벌 전문가 11명을 섭외해 총 12명으로 출발했다.

LG전자 관계자는 "개방형 혁신(오픈 이노베이션)을 통해 빠르게 변화하는 시장환경에 신속하게 대응하고 미래기술을 활용한 신사업 기회를 지속적으로 발굴하기 위해 협의체를 꾸렸다"고 설명했다.

이번 모임에서 LG전자는 고객가치 중심의 AI기반 서비스와 솔루션을 발굴하기 위해 초거대AI와 같은 미래 인공지능 기술의 발전 방향을 논의했다. 또 지난해 국제전자제품박람회(CES)에서 발표한 '고객경험 관점의 인공지능 발전단계' 가운데 2단계를 넘는 기술을 구현하기 위해 글로벌 전문가들에게 자문을 구하고 카운슬 멤버, 그룹 계열사 등과 협업할 수 있는 방안도 모색했다.

LG전자에 따르면 고객경험 관점의 인공지능 발전단계는 효율화, 개인화, 추론, 탐구 등 4단계로 구성돼 있다. 1단계 효율화에서는 인공지능이 지정된 명령이나 조건에 따라 제품을 동작시킨다. 2단계 개인화는 사용자의 행동을 분석해 패턴을 찾고 사용자를 구분할 수 있다. 3단계 추론에서는 여러 접점의 데이터를 분석해 행동의 원인과 결과를 분석하며 4단계 탐구에서는 인공지능 스스로 가설을 세우고 검증해 더 나은 솔루션을 제안한다.

앞서 지난 6월에는 메타버스를 주제로 이를 고객 서비스에 접목할 방안에 대해 논의했고, 지난 2월에는 미국 오픈 로보틱스와 오픈소스 로봇플랫폼(ROS2) 기반의 로봇 상용화를 위한 협력도 약속했다.

박 사장은 "이노베이션 카운슬은 LG전자를 비롯한 LG그룹이 인공지능 기술 로드맵을 정립하고 서비스를 발굴하는데 도움이 될 것"이라며 "카운슬을 통해 글로벌 전문가들과의 네트워크를 확대하고, 그룹 차원의 미래기술과 신사업을 발굴하기 위해 LG계열사간 협력도 더욱 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.

