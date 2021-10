세종텔레콤, '5G 특화망 모바일 카라반' 협약식 개최

수요기업 7개사 참여

세종텔레콤이 지난 1일 5G 특화망 모바일 카라반 협약 및 발대식을 개최했다. (좌측부터) 최병혁 큐비콤 사장, 김상현 이노와이어리스 본부장, 김영재 트렌토 시스템즈 사장, 강석 세종텔레콤 사장, 김민교 AM 솔루션즈 대표, 신동훈 디케이아이테크놀로지 부사장, 강명수 n3n 전무가 기념 촬영을 하고 있다. 사진제공=세종텔레콤

[아시아경제 차민영 기자] 세종텔레콤이 정부 5G 특화망 정책 일환인 ‘5G 특화망 모바일 카라반’ 사업 협약식을 개최했다.

세종텔레콤이 5G 기반 디지털 전환(DX) 수요 기업을 발굴하고 산업 유형에 최적화된 토탈 솔루션을 제공하고자 ‘5G 특화망 모바일 카라반 협약 및 발대식’을 진행했다고 5일 밝혔다.

모바일 카라반 사업은 세종텔레콤을 주축으로 5G 관련 단말, 네트워크시스템, 플랫폼, 사물인터넷(IoT), 엔지니어링 등 분야별 전문기업 7개사로 구성됐다.

과학기술정보통신부가 지난 1월 ‘5G 특화망 정책’을 발표하면서 제 3자가 특화망을 구축해 수요 기업들에게 제공하는 것이 가능해졌다.

모바일 카라반은 ▲디지털 전환을 추진하려는 수요기업을 발굴, 직접 방문해 ▲수요기업의 요구사항을 분석하고 애로사항을 파악하며 ▲최적의 솔루션 제공 및 밀착 멘토링을 수행한다.

수요기업이 모바일 카라반을 통해 5G 특화망 도입을 진행할 경우 세종텔레콤은 주관기업으로서 사업·서비스 개발·운용 등을 전담한다. 컨설팅, 네트워크 구축, 운영서비스를 시행하고 기업들은 서비스가 구현될 수 있도록 토탈 솔루션을 제공한다.

세종텔레콤은 참여 기업들을 늘려갈 예정이다. 이와 함께 자사 IDC에 국내 최초 민간 주도 5G 특화망 테스트 베드를 구축해 기업들이 자유롭게 5G를 시험, 검증할 수 있는 환경을 제공한다.

강석 세종텔레콤 사장은 “5G 특화망 수요기업은 5G주파수 신청부터 실제 서비스 구현 및 운영까지 모든 과정을 모바일 카라반 전문기업들로부터 빠르고 안정적으로 제공 받을 수 있다”면서 “참여사 역시 5G특화망 서비스를 구축, 운영할 수 있는 토탈 솔루션 제공 능력을 통해 기업의 미래 성장 기회를 확보할 것으로 기대된다”고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr