文대통령 "日에 대화의 문 열어둬…이웃 나라다운 협력의 모범 기대"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 15일 광복절을 맞아 일본에 "대화의 문을 열어뒀다"며 이웃나라로서 협력을 기대한다고 밝혔다. 북한에도 "통일에는 더 많은 시간이 걸릴지라도 남북이 공존하며 한반도 모델을 만들어낼 수 있다"며 손을 내밀었다.

문 대통령은 15일 오전 10시 서울시 중구 '문화역서울 284'(구 서울역사)에서 거행된 76주년 광복절 경축식 행사에 참석, 경축사를 통해 "바로잡아야 할 역사문제에 대해서는 국제사회의 보편적인 가치와 기준에 맞는 행동과 실천으로 해결해 나갈 것"이라며 이같이 밝혔다.

문 대통령은 해방 다음날인 1945년 8월 16일, 안재홍 선생이 '패전한 일본과 해방된 한국이 동등하고 호혜적인 관계로 나아가자'고 제안한 것을 언급하며 "식민지 민족의 피해의식을 뛰어넘는 참으로 담대하고 포용적인 역사의식이 아닐 수 없다"고 평가했다.

이어 "해방으로 민족의식이 최고로 고양된 때였지만, 우리는 폐쇄적이거나 적대적인 민족주의로 흐르지 않았다"며 일본에 적대적인 민족주의 대신 열린 자세로 대응해야 한다는 점을 시사했다.

문 대통령은 "한일 양국은, 국교 정상화 이후 오랫동안 민주주의와 시장경제라는 공통의 가치를 기반으로 분업과 협력을 통한 경제성장을 함께 이룰 수 있었다"며 "앞으로도 양국이 함께 가야 할 방향"이라고 말했다.

또 "우리 정부는 양국 현안은 물론 코로나와 기후위기 등 세계가 직면한 위협에 공동대응하기 위한 대화의 문을 항상 열어두고 있다. 한일 양국이 지혜를 모아 어려움을 함께 극복해 나가며 이웃 나라다운 협력의 모범을 보여주게 되길 기대한다"며 일본 측에 손을 내밀었다. 도쿄올림픽을 계기로 추진됐던 스가 일본 총리와의 정상회담이 무산됐지만, 여전히 일본 측과 대화할 의지가 있음을 피력한 것이다.

연일 한미연합훈련에 대한 강경 발언을 내놓고 있는 북측에도 '화해와 번영'을 촉구했다. 문 대통령은 "한반도의 평화를 공고하게 제도화하는 것이야말로 남과 북 모두에게 큰 이익이 된다"며 "특히 대한민국이 이른바 코리아 디스카운트를 떨쳐내고, 사실상의 섬나라에서 벗어나 대륙으로 연결될 때 누릴 수 있는 이익은 막대하다"고 강조했다.

문 대통령은 올해가 남북이 유엔에 동시 가입한 지 30년이 되는 해임을 언급하며 "그 1년 전인 1990년, 동독과 서독은 45년의 분단을 끝내고 통일을 이뤘다"며 통일의 의지를 내비쳤다.

또 동독과 서독이 신뢰를 바탕으로 보편주의, 다원주의, 공존공영을 추구하는 '독일모델'을 만든 것을 거론하며 "비록 통일에는 더 많은 시간이 걸릴지라도 남북이 공존하며, 한반도 비핵화와 항구적 평화를 통해 동북아시아 전체의 번영에 기여하는 '한반도 모델'을 만들어 낼 수 있다"고 밝혔다.

문 대통령은 "'동북아 방역·보건 협력체'는 지금 정보공유와 의료방역 물품 공동비축, 로나 대응인력 공동 훈련 등 협력사업을 논의하고 있다"며 "협력을 확대해 나가면서 동아시아 생명공동체의 일원인 북한도 함께 참여할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

선진국으로서의 책임과 역할에 대해서도 강조했다. 문 대통령은 일제강점기 '아픔과 눈물의 역사' 이후 독립을 맞은 대한민국이 경제, 문화, 군사적으로 선진국 반열에 이르렀고, 지난 6월 유엔무역개발회의에서 선진국 반열에 올랐다며 "이제 선진국이 된 우리는 다시 꿈꾼다. 국제사회에서 제 몫을 다하는 나라가 되고자 하는 꿈"이라고 강조했다.

문 대통령은 "식민지배의 굴욕과 차별, 폭력과 착취를 겪고서도 우리 선조들은 해방 공간에서 일본인들에 대한 복수 대신 포용을 선택했다"며 "상생 협력의 힘이 있기에 우리는 새로운 꿈을 향해 나아가며, 포스트 코로나 시대를 선도하게 될 것"이라고 선언했다.

이와 관련, ▲백신 허브 국가 도약 ▲글로벌 공급망 역할 확대 ▲기후위기 대응 등 세 가지 목표를 제시했다. 문 대통령은 "세계 2위의 바이오 의약품 생산능력, 한미 백신 파트너십 등에 기반해 인류 공동의 감염병 위기극복에 앞장설 것"이라며 "내년 상반기까지 국산 1호 백신을 상용화하는데 정부가 기업과 함께 하겠다"고 말했다.

이어 반도체, 배터리 산업 부문에서 글로벌 선도기지의 위상을 공고히 하고 2050 탄소중립 시나리오를 토대로 연내 실현가능한 2030년 감축목표를 공약하겠다고 덧붙였다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr