LG 올레드 에보, EISA '최고 프리미엄 올레드 TV' 선정

LG전자는 차세대 유기발광다이오드(OLED·올레드) TV인 'LG 올레드 에보'가 영상음향전문가협회(EISA)의 최고 제품으로 선정됐다고 15일 밝혔다.

EISA는 영국에 본사를 두고 전 세계 29개국 60개 전문매체가 회원으로 활동하는 협회다. 1982년부터 매년 영상, 음향, 사진, 모바일 기기 등의 분야에서 최고 제품을 선정해 시상한다.

LG 올레드 에보는 최고 프리미엄 올레드 TV로 선정됐다. LG 올레드 에보는 발광 효율을 높인 차세대 올레드 패널에 향상된 이미지 처리 기술을 더해 더 선명하고 밝은 화질을 표현한다. 협회는 LG 올레드 에보가 "황홀함에서 단연 돋보이는 제품"이라고 평가했다. LG 올레드 TV는 2012년부터 10년 연속 EISA 어워드를 받은 TV가 됐다.

올해는 LG 올레드 에보를 포함해 LG전자가 출시한 총 5개 제품이 EISA의 최고 제품으로 뽑혔다. 48형 올레드 TV는 '최고 게이밍 TV'에 선정됐다.

이 밖에 'LG QNED MiniLED'가 프리미엄 액정표시장치(LCD) TV 분야인 EISA 8K TV에 이름을 올렸고, 최근 출시한 프리미엄 오디오 제품 'LG 사운드 바 에클레어'와 무선이어폰 'LG 톤 프리'는 각각 사운드 바 혁신 부문과 인이어 헤드폰 부문을 수상했다.

박형세 LG전자 HE사업본부장은 "이번 수상은 업계를 선도하는 최고 수준의 기술력을 인정받은 결과"라며 "다양한 혁신 제품으로 고객에게 차별화된 가치를 전달해 나갈 것"이라고 말했다.

