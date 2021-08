에스와이, 2분기 영업익 전년比 75억원 '↑'…"철강시황 개선 효과"

[아시아경제 유현석 기자] 종합건자재기업 에스와이 에스와이 109610 | 코스닥 증권정보 현재가 4,270 전일대비 65 등락률 +1.55% 거래량 1,977,320 전일가 4,205 2021.08.12 14:10 장중(20분지연) 관련기사 에스와이 "유튜버 홍선생과 ‘DIY농막’ 제작과정 공개…온라인판매 시작"[종목속으로]에스와이, 가연성 자재 사용 제한 건축법 개정 수혜주...철강주 매력도 물씬에스와이, SY폴리캠 ‘준불연성적’ 획득…"화재 강한 모듈러주택에 한발 더" close 는 연결기준 올해 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 75억원 증가했다고 12일 밝혔다. 역대 분기 최대 영업이익이다.

에스와이는 2분기 영업이익이 78억3600만원으로 전년 동기 대비 2294% 증가했다. 영업이익률은 전년 동기 대비 6.84% 포인트 상승한 7.25%를 달성했다. 같은 기간 매출액은 1081억1900만원으로 35% 증가했다. 에스와이는 ”글로벌 철강시황이 개선된 것과 맞물려 자사의 철강 컬러강판 생산능력이 향상된 게 상승작용을 일으켰다“고 말했다.

철강재인 컬러강판은 건자재 외에 가전제품, 자동차 강판의 소재로도 쓰인다. 코로나19로 인해 집에 머무는 시간이 길어지면서 세계적으로 가전의 수요가 폭증했다. 컬러강판 국내외적 공급 부족분을 채우기 위해 에스와이는 올해 초부터 모든 생산라인을 전력으로 가동 중이다. 에스와이 컬러강판 생산능력은 연간 최대 40만톤이다. 또 샌드위치패널 고품질 제품군 개발호재가 상승작용에 한몫 했다고도 설명했다.

에스와이는 지난 6월 사실상 업계 처음으로 샌드위치패널 완제품 상태로 불연성적서를 획득했다. 이는 화재안전성 강화를 골자로 하는 건축법 개정안 본격시행을 반년 앞두고 이룬 성과다. 외주구입 대신 자체생산한 컬러강판을 자사 패널제품에 적용하며 원가율도 개선됐다.

에스와이 관계자는 “원자재 물량확보 및 생산라인 가동성 극대화, 신제품 개발 등의 노하우로 철강재 생산능력, 서비스에 대한 품질안정화를 이뤄가고 있다”며 “명실상부 철강 제조업체로서의 입지를 공고히 다져가는 중”이라고 말했다.

이어 “지난 6월에는 최대 40년까지 품질이 보증되는 세라믹코팅 컬러강판을 새로 선보이고 동시에 해당제품 1만톤을 세계 각국에 수출하는 등 좋은 실적을 쌓았다”며 “철강 제조업체로서의 비상은 물론 샌드위치패널 화재안전 기술개발, 패널 완제품 불연성적서 획득 등의 가시적 성과도 더해진 상황이어서 실적상승세는 하반기로 갈수록 가속화할 것”이라고 덧붙였다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr