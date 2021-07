서유럽 폭우에 독일·벨기에 사망자 118명으로 늘어

[아시아경제 최동현 기자] 서유럽에 발생한 100년 만의 기록적인 폭우로 독일과 벨기에에서 118명의 사망자가 발생했다. 실종자는 1300여명에 달한다.

16일(현지시간) 독일 경찰과 주정부 집계에 따르면 독일 폭우에 따른 사망자는 최소 103명으로 증가했다. 라인란트팔츠주에서 60명, 노르트라인베스트팔렌주에서 43명이 사망했다. 벨기에에서도 최소 15명이 사망한 것으로 전해졌다.

현지 당국은 라인란트팔츠주 바트노이에나르아르바일러 마을에서 1300명의 생사가 확인되지 않고 있다고 밝혔다. 호우 피해에 따른 통신 두절로 생사 여부를 파악하는 데 어려움을 겪고 있는 것으로 알려졌다.

이 지역 고위 당국자는 현지 방송에서 "40∼60명이 여전히 실종된 것으로 보인다"며 "사망자 수는 며칠간 계속 증가할 것"이라고 말했다.

한편 현지 한국 공관에서는 교민 피해를 계속 확인중인 가운데, 현재까지 인명피해는 없는 것으로 파악됐다.

