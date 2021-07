북한, 원자력硏 해킹논란 반박"北소행 모는 것은 무식 극치"

[아시아경제 유인호 기자] 북한이 최근 한국원자력연구원과 한국항공우주산업(KAI) 해킹 배후에 북측이 있다고 본 남한 정보당국의 추정에 대해 반박했다.

대외선전매체 우리민족끼리는 12일 '고질적 버릇, 상투적 수법' 논평에서 “최근 남조선에서 이른바 북 해킹 공격설을 대대적으로 유포시키며 반공화국 대결 소동에 열을 올리는 자들이 있다”며 “‘해커의 별호와 수법이 비슷하다’며 무작정 북 소행으로 몰아가는 것이야말로 무지·무식의 극치가 아닐 수 없다”고 비판했다.

그러면서 “그야말로 어불성설이고 언어도단이 아닐 수 없다”며 “적대 의식이 골수에 찬 대결 광신자의 황당무계한 모략소동이고 우리 존엄과 영상에 먹칠해보려는 참을 수 없는 도발·망동으로서 절대로 스쳐 지나 보낼 수 없다”고 목소리를 높였다.

국정원은 지난 8일 국회 정보위원회에서 원자력연구원과 KAI의 해킹 사실을 전하며 해킹의 배후를 북한 또는 북한 연계조직의 소행으로 추정한다고 밝혔다.

정보위 야당 간사인 국민의힘 하태경 의원은 보고를 받은 직후 기자들과 만나 “원자력연구원으로부터 6월 1일 피해를 신고받고 조사 중(이며), 12일 정도 북한에 노출됐다”고 말했다.

