전남지방우정청, 지역 소외계층에 온정의 손길 건네

사회복지시설 방문 생필품 등 물품 후원

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남지방우정청(청장 직무대리 전신기)은 최근 4개 광주·전남 지역 우체국(광주, 광산구, 목포, 무안우체국)이 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 지역사회 소외계층을 위해 온정의 손길을 전했다고 12일 밝혔다.

신애원, 편한 집, 전남이주여성쉼터, 목포장애인요양원 등 9곳을 방문해 생필품 및 식료품 등 950만원 상당의 맞춤형 후원 물품을 지원했다.

전신기 전남지방우정청장 직무대리는“앞으로도 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 소외 이웃을 지속적으로 지원해 사회적 책임을 실천하는 우체국이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

한편 이번 어려운 이웃에 대한 후원 물품 전달은‘3차 우정사랑 릴레이 챌린지’로 진행했다.

전남지방우정청을 시작으로 지금까지 7개 우체국이 1800만원 상당의 후원 물품을 지원했으며 앞으로도 광주·전남지역 20개 우체국이 더 참여해 소외계층에 나눔 활동을 펼칠 예정이다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr