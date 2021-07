안철수 "펠레의 저주? 대통령의 저주…방역 자랑만 하면 대유행"

"K방역, 코리아 아닌 킬 방역될 수 있어"

2차 접종 충분히 이뤄질 때까지 엄격한 거리두기

소상공인 등 충분한 선별지원 이뤄져야

[아시아경제 나주석 기자] 안철수 국민의당 대표는 12일 코로나19 4차 대유행과 관련해 ‘대통령의 저주’, ‘킬(kill) 방역’ 등의 표현을 써가며 문재인 대통령과 정부의 대응을 원색적으로 비판했다.

안 대표는 이날 국회에서 열린 국민의당 최고위원회의에서 예언이 항상 틀리는 ‘펠레의 저주’를 거론하며 "이번 4차 대확산을 두고 많은 분들이 ‘대통령의 저주’라고 한다"고 언급했다. 그는 "이제까지 4차례의 대유행 직전에는 반드시 문 대통령의 코로나19 종식 예언이나 K방역 자랑이 있었다"며 "대통령이 자화자찬 말씀을 할 때마다 코로나19 대유행이 매번 이어진다면, 이것을 어찌 우연이라고 할 수 있겠냐"고 꼬집었다.

그는 "다가오는 대선도 급하고, 떠나간 민심도 잡고 싶고, 무엇하나 내세울 것 없는 국정평가 속에서 코로나19라도 빨리 잡고 싶은 심정일 것"이라며 "대통령의 말씀에 사심이나 정치적 노림수가 앞서면 국가적 문제해결에는 전혀 도움이 되지 않는다. 어떠한 경우에도 정확한 상황판단과 분석을 바탕으로 말씀하시는 것이 국가지도자로서 올바른 자세"라고 밝혔다.

안 대표는 K방역 자체에 대해서도 비판했다. 그는 "대통령 말만 믿다가는 K방역이 코리아(Korea) 방역이 아니라, 사람도 민생도 다 잡는 킬(Kill) 방역이 될 수 있다"며 "지금 정부의 방역은 국민의 인내와 고통, 그리고 공공연한 사생활 침해를 담보로만 존재할 수 있는 ‘국민 희생 방역’"이라고 비판했다.

안 대표는 2차 백신 접종이 충분할 때까지 엄격한 거리두기가 유지될 것과 이로 인한 소상공인 등의 피해에 대해서는 선별 지원할 것, 재난지원금 지급 철회 등을 요구했다. 특히 재난지원금과 관련해 "선량한 국민의 ‘공짜심리’를 이용한 80~90% 국민 재난지원금 술수는 지금 당장 걷어치워야 한다"고 목소리를 높였다.

안 대표는 "선거가 아니라 국민을 바라봐야 한다"며 "코로나19는 간단치 않는다. 델타 변이가 끝이 아닐 것이다. 다음에 나타날 신종 변이는 기존 백신을 완전히 무력화할 수도 있다"고 경고했다.

