롯데마트, 처갓집 양념치킨과 협업…양념치킨 맛 왕교자 출시

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트는 가정간편식 자체브랜드(PB) 브랜드 ‘요리하다’와 치킨 프랜차이즈 ‘처갓집 양념치킨’이 공동 개발한 왕교자를 단독 출시한다고 12일 밝혔다.

‘요리하다X처갓집 양념치킨 왕교자’는 처갓집 양념치킨의 인기 비결인 비법 양념 소스를 23.6% 첨가해 양념치킨의 맛을 그대로 담아냈으며, 왕교자 타입으로 조리법에 따라 다른 식감과 맛을 느낄 수 있다. 후라이팬 조리 시에는 바삭한 식감과 함께 달콤한 양념치킨 맛을, 찜 조리 시에는 담백함과 부드러운 식감을 즐길 수 있다.

이 제품은 롯데마트에서만 단독 판매하며, 오는 15일부터는 처갓집 양념치킨 2000원 할인쿠폰을 1만명 한정으로 선착순 증정한다. 할인 쿠폰은 롯데마트 내 고객 센터에 구매 영수증을 제출 시 수령 가능하다.

롯데마트 관계자는 “배달 인기 메뉴 양념치킨과 냉동식품 인기 메뉴인 만두를 조합해 독특한 맛의 만두를 만들어보겠다는 아이디어에서 시작해 수차례의 테스트 과정을 거쳐 처갓집 양념치킨 맛을 담은 만두 제품을 완성시켰다”며 “앞으로도 차별화된 콘셉트와 레시피의 제품들로 소비자의 입맛과 취향을 만족시키겠다”고 말했다.

