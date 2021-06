한화 모든 상장사 'ESG위원회' 설치…3분의2 이상 사외이사 위원장

[아시아경제 김혜원 기자] 한화그룹이 모든 상장회사에 ESG(환경·사회·지배구조)위원회를 설치한다.

27일 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 31,700 전일대비 150 등락률 +0.48% 거래량 370,761 전일가 31,550 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 건물 외관 태양광 패널 입힌 한화 사옥, 우수 건축물 선정한화家 3남 김동선, 호텔앤드리조트로 이동모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close 그룹에 따르면 한화에어로스페이스, 한화시스템, 한화손해보험은 지난 주 각각 이사회를 열고 ESG위원회 설치를 결의했다.

사외이사 중 1인을 위원장으로 선임하고 분기별 정기회의와 필요 시 수시회의를 통해 각 사 ESG 중장기 전략 및 정책 수립과 이행 현황 점검 등을 할 계획이다.

앞서 ㈜한화와 한화생명은 지난 3월, 한화솔루션은 5월 이사회를 거쳐 ESG위원회 설치를 완료했다. 한화투자증권도 7월 중에 이사회 결의를 거쳐 ESG위원회를 설치할 계획이다. 연내 한화그룹 7개 상장사의 ESG위원회 설치가 마무리 되는 셈이다.

상장사 외에 비상장사인 한화자산운용도 지난 4월 임시 주주총회를 통해 ESG위원회를 설치하고 ESG 추진 과제 이행과 ESG 관련 투자 현황 점검 등 ESG를 운용 철학으로 내재화하는 데 집중하고 있다.

한화그룹 모든 상장사가 법령상 최고 의사결정 기구인 이사회 내에 ESG위원회를 설치하는 것은 글로벌 수준의 ESG 경영을 위한 전제조건이자 제도적 장치라고 판단했기 때문이다. 위원의 3분의 2 이상(또는 전원)을 사외이사로 선임하고 위원장도 사외이사가 맡아 독립성과 전문성을 확보하도록 한 점도 특징이다.

각 사 ESG위원회는 ESG 경영 관련 최고 심의 기구로서 환경, 안전, 사회적 책임(공정·복지), 고객 및 주주가치, 지배구조 등 ESG 모든 분야의 기본 정책과 전략을 수립하고, 중장기 목표 등을 심의하는 역할을 한다.

또한, 한화그룹은 지난 5월 계열사 ESG 경영 지원·자문 및 그룹 차원의 ESG 활동을 위한 '한화그룹 ESG위원회'를 신설했다. 한화그룹 ESG위원회는 사업 분야별 ESG 전략 과제 수립 지원과 정보 공유를 위한 교육 등을 통해 각 계열사 ESG 경영 활동을 지원하는 역할을 맡고 있다.

김승연 한화그룹 회장은 신년사를 통해 "ESG가 글로벌 기업의 핵심 경영 원칙으로 자리잡았다"며 "글로벌 신재생에너지 분야의 리더로서 기후변화에 적극 대응하며 탄소제로시대를 선도하기 위한 환경 경영에도 박차를 가할 것"이라고 주문한 바 있다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr