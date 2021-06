신한금융, 스타트업 네트워킹 프로그램 6월 '월간 파인:' 개최

스타트업·VC·기업관계자간 인사이트 공유 및 상호 교류 지원

[아시아경제 이광호 기자]신한금융그룹은 스타트업 육성 플랫폼 '신한 스퀘어브릿지 서울'에서 스타트업 네트워킹 프로그램인 '월간 파인:'을 개최했다고 18일 밝혔다.

월간 파인:은 신한금융이 스타트업 생태계 확장을 위해 지난 3월 론칭한 네트워킹 프로그램이다. 신한금융은 스타트업 연합 네트워킹, 해외진출 및 글로벌 트렌드, 오픈이노베이션 등 다양한 주제를 선정해 매월 신한 스퀘어브릿지에서 월간 파인:을 진행하고 있다.

특히 월간 파인:은 다양한 분야의 스타트업 및 투자 관계자, 분야별 전문가들과의 교류를 통해 깊이 있는 정보를 얻을 수 있다는 점에서 참가자들의 많은 호응을 얻고 있다.

이번 6월 월간 파인:은 '신한금융그룹의 스타트업 투자 및 펀드운용'을 주제로 진행됐다. 신한은행 투자금융부, 신한캐피탈 벤처투자부, 신한대체투자운용 기업투자팀, 신한벤처투자 VC본부의 관계자들이 참석해 신한금융의 스타트업 생태계 활성화 전략, 투자 포트폴리오 등 투자 유치가 필요한 스타트업을 위한 다양한 정보를 공유했다.

7월에는 '창업가의 멘탈관리'를 주제로 과중한 업무와 투자유치의 과정에서 겪는 창업자의 정신건강에 대해 다양한 사례와 극복 방안을 전할 예정이다.

신한금융 관계자는 "스타트업 간 새로운 만남과 인사이트를 나누는 오픈 네트워킹 프로그램인 월간 파인:을 론칭한 이래 매월 많은 분들이 참여하고 있다"며 "스타트업 관계자들이 월간 파인:을를 통해 비즈니스 협력과 성장의 기회를 발견할 수 있길 바란다"고 전했다.

