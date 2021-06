삼성전기, MLCC 업계 최초 '폐기물 매립 제로' 인증 획득

[아시아경제 우수연 기자]삼성전기는 부산사업장이 안전 환경 국제 공인기관 UL로부터 '폐기물 매립 제로(ZWTL)' 골드 등급을 인증받았다고 4일 밝혔다. 이번 인증은 적층세라믹콘덴서(MLCC) 및 기판 업계에서 유일하다.

폐기물 매립 제로 인증은 사업장에서 발생하는 폐기물을 다시 자원으로 활용하는 비율에 따라 플래티넘(100%), 골드(99~95%), 실버(94~90%) 등급을 부여하고 기업의 자원순환 노력을 평가하는 지표로 활용된다. 삼성전기 부산사업장의 평균 자원순환율은 97.2%로 국내 평균 재활용률(86.5%)대비 10%p 이상 높은 수준이다.

경계현 삼성전기 사장은 "지속가능 경영을 위해 안정적 수익, 사회 구성원의 행복 추구, 환경적 책임의 실현을 최우선으로 하고 있다"며 "제품 전 과정 책임주의를 도입해 제품생산의 모든 과정에서 환경을 고려하는 그린 IT 기업으로서 위상을 높이겠다"고 말했다.

삼성전기는 ESG 전담 조직인 지속가능경영사무국을 운영하며 데이터 기반의 로드맵을 수립하고 사회책임경영을 체계적으로 실천하고 있다. 삼성전기의 지속가능경영 활동은 다우존스 지속가능성 월드지수(DJSI) 12년 연속 선정, 탄소정보 공개 프로젝트 4년 연속 최고등급 선정, FTSE4 Good Index 10년 연속 선정, 2020년 한국기업지배구조원 주관 ESG 통합등급 A등급 획득 등으로 꾸준히 성과를 인정받고 있다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr