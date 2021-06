[아시아경제 이지은 기자] 청와대는 3일 오후 서훈 국가안보실장 주재로 NSC 상임위원회 회의를 개최했다고 밝혔다.

이날 회의에는 한미 정상회담 후속 조치 등 관련 논의를 위해 이호승 청와대 정책실장도 참석했다.

참석자들은 안보와 경제, 보건 등 제반 분야에서 한미 정상 간 합의 이행을 위한 후속 조치 추진 현황을 점검하고, 특히 미측이 한미동맹 차원에서 제공하는 코로나19 백신의 국내 이송과 접종이 순조롭게 진행되도록 철저히 준비해 나가기로 했다.

또 최근 해외 위험지역의 동향을 점검하고 우리 국민의 안전과 보호를 강화하기 위한 방안을 지속적으로 강구하는 한편, 국내 코로나19 상황과 관련한 외교적 조치 등을 점검했다.

