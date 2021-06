그랜드 하얏트 서울 호텔, 신세계TV쇼핑서 숙박 특가 상품 판매

[아시아경제 김유리 기자] 그랜드 하얏트 서울은 오는 5일과 6일, 신세계TV쇼핑에서 숙박 특가 상품을 판매한다고 3일 밝혔다.

5일 오후 11시26분과 6일 오후 9시25분 신세계TV쇼핑을 통해 선보이는 그랜드 하얏트 서울의 상품은 이용 기간을 6월8일부터 8월31일까지로 설정했다. 상품 기본 구성은 스탠다드 객실 1박, 2인 조식, 2인 야외수영장 이용권, 피트니스 및 실내수영장 무료 이용 등이다. 상품은 성인 2인 기준, 주중(일~금요일) 투숙 기준이며 금액은 19만9000원이다(세금 및 봉사료 포함).

2박 연박 및 토요일 숙박, 이그제큐티브 스위트 객실 업그레이드 등을 선택할 시 추가 비용을 지불하면 된다.

이번 방송에서 주중 투숙 상품을 구매한 고객들에겐 야외수영장을 보다 더 오래 즐길 수 있는 혜택을 제공한다. 호텔 측은 "야외수영장 추가 이용은 추가금을 지불하더라도 구매할 수가 없는 만큼, 야외수영장을 노리고 있는 '호캉스족'은 이번 상품을 주목할 만하다"고 말했다.

주중 투숙 예약 선착순 20명에겐 한강과 탁 트인 서울이 보이는 리버뷰 객실을 보장하는 이벤트를 진행한다. 2연박 상품을 구매한 고객 100명에겐 와인 1병과 고급 와인 오프너 1개가 증정된다.

구매 고객을 대상으로 하는 추첨 프로모션을 통해 홈쇼핑 상품 투숙 기간 내 디럭스 코너 킹 또는 그랜드 스위트 킹으로 업그레이드할 수 있는 기회도 제공한다.

상품은 신세계TV쇼핑 방송 및 신세계TV쇼핑 홈페이지, 모바일 애플리케이션을 통해 구매할 수 있다. 판매 상품에 대한 안내 및 문의는 방송 중 가능하다. 이용 기간에 이용 제외 일자 및 성수기로 인한 추가 요금이 발생될 수 있다.

