네이버, 한국은행 디지털화폐 모의실험 사업 참여

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버가 한국은행의 '중앙은행 발행 디지털화폐(CBDC)' 사업에 참여한다.

네이버 관계자는 13일 통화에서 "한국은행이 CBCD 모의실험 공고를 낼 예정이고, 거기에 참여하기 위해 준비 중"이라고 밝혔다.

사업에는 네이버파이낸셜과 라인플러스가 관련 TF를 꾸려 참여할 것으로 알려진다. 라인은 지난해 한은이 연구 목적으로 진행한 'CBDC 파일럿시스템 컨설팅 용역사업'에 참여하는 등 관련 기술을 보유하고 있고, 네이버파이낸셜은 네이버페이 등 국내 결제 환경 등에 대한 노하우를 확보하고 있다.

이번 CBDC 모의실험에서는 CBDC의 효용과 안정성이 주된 점검 대상이 될 것으로 보인다 . 앞서 한은은 CBDC 관련 연구와 구현기술, 업무 프로세스 분석 등을 마쳤는데, 이제 가상의 제한된 환경에서 시스템 성능을 확인한다는 취지로 이번 모의실험을 기획했다.

카카오의 블록체인 계열사 그라운드X, LG CNS 등도 이번 사업 참여를 검토 중인 것으로 전해졌다. 한국은행은 구체적인 참여 업체 선정 기준 등을 마련해 이달 내 사업 공고를 낼 예정이다.

