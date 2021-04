기아, 전기차 EV6 일부 모델에 국산 타이어 단다

[아시아경제 김흥순 기자] 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 79,300 전일대비 2,100 등락률 -2.58% 거래량 3,276,054 전일가 81,400 2021.04.29 15:30 장마감 관련기사 기아 -SK이노, 전기차 배터리 순환경제 구축 위해 손잡는다시총을 보면 주도주가 보인다주춤해도 견고한 코스피…3210선 확보 마감 close 는 첫 전용 전기차 EV6 일부 모델에 국산 타이어를 장착한다고 29일 밝혔다.

기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 79,300 전일대비 2,100 등락률 -2.58% 거래량 3,276,054 전일가 81,400 2021.04.29 15:30 장마감 관련기사 기아 -SK이노, 전기차 배터리 순환경제 구축 위해 손잡는다시총을 보면 주도주가 보인다주춤해도 견고한 코스피…3210선 확보 마감 close 는 EV6 타이어 공급 업체로 미쉐린(21인치), 콘티넨털(20인치)과 국내 타이어업체인 넥센타이어(19인치), 금호타이어(19인치) 등 4개사를 선정했다. EV6와 같은 플랫폼이 적용된 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 217,500 전일대비 4,000 등락률 -1.81% 거래량 1,047,837 전일가 221,500 2021.04.29 15:30 장마감 관련기사 아이오닉5, 英 탑기어 전기차 어워드서 '베스트 디자인' 부문 수상현대차, 현대차증권 600억원 유가증권 매수 코스피 1%대 하락…코스닥 1000선 하회 close 아이오닉5에는 미쉐린 타이어만 장착되고 있다.

기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 79,300 전일대비 2,100 등락률 -2.58% 거래량 3,276,054 전일가 81,400 2021.04.29 15:30 장마감 관련기사 기아 -SK이노, 전기차 배터리 순환경제 구축 위해 손잡는다시총을 보면 주도주가 보인다주춤해도 견고한 코스피…3210선 확보 마감 close 는 올해 하반기 EV6의 스탠더드, 롱레인지, GT-라인(Line) 모델을 출시하고 내년 하반기에는 고성능 버전인 GT 모델을 출시할 예정이다.

앞서 지난달 31일 사전 예약을 진행한 EV6는 첫날 하루 2만1016대 예약을 기록하며 흥행에 성공했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr