바이든, 의회에 증오범죄 방지·총기 규제·조지 플로이드법 처리 촉구

[아시아경제 박병희 기자] 조 바이든 미국 대통령이 28일(현지시간) 취임 후 첫 상ㆍ하원 합동회의 연설에서 증오범죄 방지 법안과 총기 규제, 조지 플로이드 법을 의회가 서둘러 통과시켜 달라고 촉구했다.

바이든 대통령은 한국계 여성 4명을 포함해 8명의 사망자가 나온 조지아주 애틀랜타 일원 마사지숍 총기 난사 사건 등 최근 연이어 발생한 총기 폭력을 언급하면서 "총기 폭력은 미국에서 전염병이 됐다"고 지적했다.

바이든 대통령은 총기 구매 때 이뤄지는 신원 조회의 맹점을 보완하고, 총기 난사 사건에서 자주 등장하는 돌격소총과 고용량 탄창을 금지하자고 촉구했다. 그는 이같은 조치들이 많은 총기 소유자를 포함해 미국 대중들로부터 압도적 지지를 받고 있는 합리적 개혁이라고 강조했다. 아울러 공화당 의원들이 민주당에 더 많이 동조하고 있다고도 언급했다. 바이든 대통령은 총기 규제는 빨간(공화당의 상징색) 또는 파란(민주당의 상징색) 이슈가 돼선 안 된다며 총기 규제는 미국의 이슈라고 강조했다.

바이든 대통령은 최근 미국 전역에서 꼬리를 물고 이어지는 아시아계에 대한 증오범죄를 방지할 '코로나19 증오범죄' 법안을 상원이 통과시킨 데 감사를 표했다. 아울러 "하원도 똑같은 일을 해 그 법안을 최대한 빨리 내 책상으로 보낼 것을 촉구한다"고 밝혔다.

바이든 대통령은 또 뿌리 깊은 인종 차별 문제를 해결하기 위해 의회가 경찰 개혁에 나서야 한다고 강조했다.

하원은 이미 '조지 플로이드법(George Floyd Justice in Policing Act)'을 통과시켰고, 상원은 토론과 표결을 앞두고 있다. 이 법안은 경찰관의 목 조르기와 경고 없는 기습적 영장 집행을 금지하고 치명적 물리력은 최후 수단으로만 사용하게 하고 있다.

바이든 대통령은 "법 집행기관과 그들이 봉사하는 대중 간 신뢰를 재구축하기 위해, 형사사법 체계 안의 구조적 인종 차별주의를 뿌리 뽑기 위해, 조지 플로이드의 이름으로 경찰 개혁을 시행하기 위해 우리는 함께 모여야 한다"며 조지 플로이드의 1주기인 다음 달까지 이를 끝내자"며 의회의 법안 통과를 촉구했다.

바이든 대통령은 또 "하원이 성 소수자(LGBTQ) 권리를 보호할 평등법을 내 책상으로 가져다주기를 희망한다"며 "집에서 지켜보는 모든 트랜스젠더 미국인들, 특히 용감한 젊은이들이 여러분의 뒤를 대통령이 지켜주고 있다는 걸 알기 바란다"고 말했다.

바이든 대통령은 아울러 이민 제도 개혁을 둘러싼 해묵은 논쟁에도 종지부를 찍자고 의회에 촉구했다. 바이든 대통령은 "이민은 항상 미국에 필수적이었다"라며 "이민을 둘러싼 진 빠지는 전쟁을 끝내자"고 제안했다.

