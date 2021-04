현대차그룹, AI 세계적 석학 조경현 뉴욕대 교수 영입

자문위원 영입…AI 전문조직 AIRS 컴퍼니 중심 협업 추진

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차그룹이 자체 인공지능(AI) 역량 강화를 위해 세계적 석학을 영입했다.

현대차그룹은 이달 초 조경현 미국 뉴욕대학교(NYU) 교수를 자문위원으로 영입했다고 23일 밝혔다. 조 교수는 기계학습 및 AI 응용 연구 분야에서 세계적 전문가로 손꼽히는 인사다.

조 교수는 현대차그룹 AI분야 자문위원으로서 현대차·기아 AI 기술의 연구개발 방향 설정을 지원하고, 주요 프로젝트 추진 과정에서 필요한 AI 기술 개발 등 현안에 대해 자문할 예정이다.

조 교수는 기계 학습으로 문장의 전후 맥락까지 파악해 번역하는 '신경망 기계번역' 알고리즘을 개발해 AI 번역 서비스에 혁신을 가져왔다. 또 사진, 문자 등 서로 다른 형태의 자료를 AI 학습을 통해 함께 처리하는 '멀티모달 AI 시스템' 등 다양한 영역에서 연구성과를 내놓고 있다. 이같은 업적을 바탕으로 조 교수는 뉴욕대 컴퓨터과학과 교수에 임용된 지 4년 만인 지난 2019년 종신교수로 임명 되기도 했다.

현대차그룹이 AI기술 자문단에 세계적 전문가를 영입한 것은 미래차 개발 경쟁에 적극 대응하고, 지속가능한 성장을 위한 AI 기술 개발에 전문성을 강화하기 위한 차원이다. 현대차그룹은 자체 AI 전문 조직 'AIRS 컴퍼니'를 중심으로 조 교수와 협력을 통해 모빌리티 산업의 변화를 선도할 수 있는 AI 기술 적용 및 발전 방안 등을 구체화한단 구상이다.

현대차그룹 관계자는 "AI 분야의 세계적 석학인 조 교수와 함께 모빌리티 산업에 AI 기술을 활용할 수 있는 방안을 논의할 수 있게 돼 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 지속적인 기술 개발과 동시에 세계적인 전문가 및 기관과의 다양한 협업을 추진해 미래 스마트 모빌리티 시대의 선두주자가 될 것"이라고 말했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr