강보합 나타내는 코스피…반도체 추이 지켜봐야

3140선 회복했지만 이후 주춤

코스닥 995선까지 오르기도

[아시아경제 공병선 기자]코스피가 불안한 강보합세를 나타내고 있다. 순매수를 이어오던 외국인이 순매도로 돌아서면서 상승세가 주춤하고 있다는 분석이 제기된다.

12일 오전 10시37분 기준 코스피는 전 거래일보다 0.12%(3.73포인트) 상승한 3135.61을 기록했다. 오전 9시25분 3141.75까지 오르며 3140선을 회복하기도 했지만 이후 주춤하고 있다.

반도체 전쟁이 극심해지면서 국내 증시에 영향을 끼치고 있다. 노동길 NH투자증권 연구원은 “조 바이든 미국 대통령이 반도체 수장들을 관련 회의에 불러 모으면서 압박하는 상황”이라며 “앞으로 반도체 시장의 상황을 지켜봐야 하기 때문에 수급이 불안한 상태에 놓여 있다”고 말했다. 다만 차익 실현이라고 보기는 힘들다는 분석이다. 노 연구원은 “전기·전자를 많이 샀던 외국인은 지금은 프로그램적 성향을 띠며 국내 주식을 전반적으로 매도 중”이라며 “특정 종목을 매도하는 것이 아니기 때문에 차익 실현이라 보기 어렵다”고 덧붙였다.

개인의 순매수세가 코스피의 강보합을 이끌고 있다. 개인은 3788억원을 순매수했다. 반면 기관과 외국인은 각각 2022억원, 1828억원을 순매도했다.

업종별 지수는 엇갈렸다. 화학(1.81%), 금융업(0.84%), 섬유의복(0.66%), 통신업(0.46%), 비금속광물(0.20%) 등은 상승세를 보였다. 의료정밀(-2.70%), 건설업(-0.87%), 기계(-0.69%), 철강금속(-0.66%), 종이목재(-0.51%) 등은 하락했다.

시가총액 상위 10개 종목 중에선 하락한 종목이 다수였다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 138,000 전일대비 2,000 등락률 -1.43% 거래량 1,803,692 전일가 140,000 2021.04.12 11:37 장중(20분지연) 관련기사 매도 멈출 국민연금, 반도체·2차전지 숨통 트이나외국인 러브콜에 반등 나선 엔씨소프트개인 매수세에 코스피 상승 출발…3140선 넘어서 close 의 하락폭은 -1.79%로 가장 컸다. 이어 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 306,500 전일대비 3,000 등락률 -0.97% 거래량 161,003 전일가 309,500 2021.04.12 11:37 장중(20분지연) 관련기사 개인 매수세에 코스피 상승 출발…3140선 넘어서주식 100억원 이상 '슈퍼리치' 2800명…최연소는 9살 셀트리온, 제약업계 최초 수출입 안전관리 우수업체 최고 등급 받아 close (-1.13%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 655,000 전일대비 8,000 등락률 -1.21% 거래량 169,725 전일가 663,000 2021.04.12 11:37 장중(20분지연) 관련기사 매도 멈출 국민연금, 반도체·2차전지 숨통 트이나개인 매수세에 코스피 상승 출발…3140선 넘어서외국인, 2주 연속 '사자'…카카오 가장 많이 사들여 close (-0.75%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 226,000 전일대비 2,500 등락률 -1.09% 거래량 347,089 전일가 228,500 2021.04.12 11:37 장중(20분지연) 관련기사 매도 멈출 국민연금, 반도체·2차전지 숨통 트이나반도체 부품 부족…현대차 아산공장 오늘부터 생산중단개인 매수세에 코스피 상승 출발…3140선 넘어서 close (-0.66%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 769,000 전일대비 1,000 등락률 -0.13% 거래량 19,197 전일가 770,000 2021.04.12 11:37 장중(20분지연) 관련기사 개인 매수세에 코스피 상승 출발…3140선 넘어서 [클릭 e종목]"삼성바이오로직스, 단기 실적보다 4공장에 주목"코스피, 외국인·기관 순매도에 하락…코스닥 상승 마감 close (-0.26%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 83,200 전일대비 400 등락률 -0.48% 거래량 7,086,726 전일가 83,600 2021.04.12 11:37 장중(20분지연) 관련기사 대기업 간 빅딜 “삼성-LG” 관련 최대 수혜 株!! 오늘이 마지막입니다매도 멈출 국민연금, 반도체·2차전지 숨통 트이나외국인 러브콜에 반등 나선 엔씨소프트 close (-0.12%) 등 순으로 떨어졌다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 818,000 전일대비 6,000 등락률 +0.74% 거래량 343,551 전일가 812,000 2021.04.12 11:37 장중(20분지연) 관련기사 대기업 간 빅딜 “삼성-LG” 관련 최대 수혜 株!! 오늘이 마지막입니다매도 멈출 국민연금, 반도체·2차전지 숨통 트이나外인 대량 매수하는 LG-SK 합의 최대 수혜주!! 딱! 말씀드립니다! close (0.99%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,800 전일대비 200 등락률 +0.24% 거래량 1,005,182 전일가 84,600 2021.04.12 11:37 장중(20분지연) 관련기사 개인 매수세에 코스피 상승 출발…3140선 넘어서외국인, 2주 연속 '사자'…카카오 가장 많이 사들여중국 떠나 한국으로 돌아오는 外人…코스피 상승 기대감↑ close (0.35%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 384,000 전일대비 500 등락률 +0.13% 거래량 443,225 전일가 383,500 2021.04.12 11:37 장중(20분지연) 관련기사 매도 멈출 국민연금, 반도체·2차전지 숨통 트이나개인 매수세에 코스피 상승 출발…3140선 넘어서코스피, 외국인·기관 순매도에 하락…코스닥 상승 마감 close (0.26%)는 상승했다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 558,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 558,000 2021.04.12 00:00 장중(20분지연) 관련기사 외국인 러브콜에 반등 나선 엔씨소프트개인 매수세에 코스피 상승 출발…3140선 넘어서외국인, 2주 연속 '사자'…카카오 가장 많이 사들여 close 는 보합을 나타냈다.

같은 시간 기준 코스닥은 0.49%(4.88포인트) 상승한 994.27을 기록했다. 오전 10시25분 995.02까지 오르기도 했다.

코스닥 역시 개인의 순매수세가 더 강하다. 개인은 856억원을 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 423억원, 256억원을 순매도했다.

상승한 업종별 지수가 다수였다. 종이·목재의 상승폭이 3.67%로 가장 컸다. 이어 일반전기전자(2.78%), 기타 제조(1.75%), 건설(1.47%), 제약(1.18%) 등 순으로 상승했다. 반면 방송서비스(-0.71%), 운송장비·부품(-0.62%), 통신방송서비스(-0.59%), 컴퓨터서비스(-0.58%), 반도체(-0.35%) 등은 하락했다.

시가총액 상위 10개 종목은 엇갈렸다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 181,600 전일대비 15,300 등락률 +9.20% 거래량 721,237 전일가 166,300 2021.04.12 11:37 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 전기차 배터리 분쟁 해소.. 에코프로비엠 9.14%↑개인 매수세에 코스피 상승 출발…3140선 넘어서"LG-SK 배터리 분쟁 종료…2차전지 소재 및 장비 업체 주목" close 의 상승폭은 9.38%로 가장 컸다. 주요 고객사인 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 272,500 전일대비 34,500 등락률 +14.50% 거래량 3,027,663 전일가 238,000 2021.04.12 11:37 장중(20분지연) 관련기사 대기업 간 빅딜 “삼성-LG” 관련 최대 수혜 株!! 오늘이 마지막입니다매도 멈출 국민연금, 반도체·2차전지 숨통 트이나外인 대량 매수하는 LG-SK 합의 최대 수혜주!! 딱! 말씀드립니다! close 이 LG에너지솔루션과의 갈등을 소송 합의로 일단락하면서 불확실성이 사라진 영향으로 풀이된다. 이어 SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 331,700 전일대비 11,500 등락률 +3.59% 거래량 26,612 전일가 320,200 2021.04.12 11:37 장중(20분지연) 관련기사 개인 매수세에 코스피 상승 출발…3140선 넘어서코스닥 오르니 시총 서열도 '엎치락뒤치락'장 종료 앞두고 외국인 '사자' 러시…코스피 6일 연속 상승 마감 close (2.25%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 55,100 전일대비 1,000 등락률 +1.85% 거래량 477,334 전일가 54,100 2021.04.12 11:37 장중(20분지연) 관련기사 개인 매수세에 코스피 상승 출발…3140선 넘어서코스닥 오르니 시총 서열도 '엎치락뒤치락'장 초반 코스피 개인 순매수세에 '상승' close (2.22%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 173,500 전일대비 4,300 등락률 +2.54% 거래량 496,629 전일가 169,200 2021.04.12 11:37 장중(20분지연) 관련기사 동학개미 파워...국민연금 운용원칙도 바꿨다개인 매수세에 코스피 상승 출발…3140선 넘어서코스피, 외국인·기관 순매도에 하락…코스닥 상승 마감 close (2.19%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 330,400 전일대비 3,400 등락률 +1.04% 거래량 21,498 전일가 327,000 2021.04.12 11:37 장중(20분지연) 관련기사 개인 매수세에 코스피 상승 출발…3140선 넘어서코스피, 외국인·기관 순매도에 하락…코스닥 상승 마감코스피 3140선 등락…코스닥은 1%대 상승 close (0.86%) 순이었다. 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 85,800 전일대비 3,200 등락률 -3.60% 거래량 169,051 전일가 89,000 2021.04.12 11:37 장중(20분지연) 관련기사 개인 매수세에 코스피 상승 출발…3140선 넘어서코스닥 오르니 시총 서열도 '엎치락뒤치락'끝내 3000 밑으로…外人·기관 매도세에 내려 앉은 코스피 close (-3.37%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 35,150 전일대비 600 등락률 -1.68% 거래량 320,523 전일가 35,750 2021.04.12 11:37 장중(20분지연) 관련기사 개인 매수세에 코스피 상승 출발…3140선 넘어서코스피, 외국인·기관 순매도에 하락…코스닥 상승 마감코스피 3140선 등락…코스닥은 1%대 상승 close (-1.40%), 스튜디오드래곤 스튜디오드래곤 253450 | 코스닥 증권정보 현재가 106,300 전일대비 800 등락률 +0.76% 거래량 151,900 전일가 105,500 2021.04.12 11:37 장중(20분지연) 관련기사 코스닥 오르니 시총 서열도 '엎치락뒤치락'外人 '클릭'에 움직인 코스피, 장 중 등락 계속…건설株 '강세' '돌아온 외국인'…코스피 반등 성공 close (-0.47%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 127,600 전일대비 500 등락률 -0.39% 거래량 201,266 전일가 128,100 2021.04.12 11:37 장중(20분지연) 관련기사 개인 매수세에 코스피 상승 출발…3140선 넘어서코스피, 외국인·기관 순매도에 하락…코스닥 상승 마감코스피 3140선 등락…코스닥은 1%대 상승 close (-0.39%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 143,600 전일대비 100 등락률 -0.07% 거래량 41,707 전일가 143,700 2021.04.12 11:37 장중(20분지연) 관련기사 개인 매수세에 코스피 상승 출발…3140선 넘어서코스피, 외국인·기관 순매도에 하락…코스닥 상승 마감코스피 3140선 등락…코스닥은 1%대 상승 close (-0.28%) 등은 하락했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr