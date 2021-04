"中 애국심 고취해야"…마카오, 언론통제 강화

[아시아경제 조현의 기자] 중국이 일국양제(一國兩制·한 국가 두 체제)의 모범으로 치켜세운 마카오에서 언론 통제가 강화되고 있다.

8일 주요 외신은 마카오 공영방송 TDM의 포르투갈어 부문 선임 기자 2명이 지난달 10일 직원 25명을 상대로 중국에 대한 애국심과 존중, 사랑을 고취할 것을 요구하는 새로운 편집 규정을 소개했다고 보도하면서 이같이 밝혔다.

마카오의 영어, 포르투갈어 매체는 2019년 홍콩의 반중 시위를 보도하는 등 현지 중국어 매체보다 유연하게 운영돼왔다. 하지만 최근 홍콩이 공영방송 RTHK에 대한 규제에 나선 이후 마카오 매체에도 압력이 증가하고 있는 것으로 전해졌다.

주요 외신은 "마카오 당국이 포르투갈어 매체를 직접 겨냥한 첫 번째 정책"이라고 전했다. TDM에선 해당 발표 이후 최소 기자 6명이 사직한 것으로 나타났다.

마카오의 포르투갈어·영어 기자협회는 TDM의 새로운 규정에 우려를 표했다. 특히 '중국 중앙정부의 정책에 반하는 의견이나 정보를 중계하지 말라'는 규정이 논란이 되고 있다.

익명을 요구한 한 마카오 매체 기자는 주요 외신에 "당국은 우리에게 중립이나 균형만을 원하는 게 아니다. 그들은 우리가 중국공산당을 지지해줄 것을 원한다"고 말했다.

