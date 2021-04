KT, AI로봇으로 관광도시 부산 진출

[아시아경제 조슬기나 기자] KT가 인공지능(AI) 호텔로봇, AI 서빙로봇, AI호텔 등 호텔 전용 AI솔루션을 앞세워 관광도시 부산에 진출한다.

KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 27,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 27,950 2021.04.08 08:57 장시작전(20분지연) 관련기사 KT, 장애인 일자리창출 앞장…노사 힘 모은다KT, 5G 퓨처포럼 통해 '글로벌MEC 생태계' 확장한화투자증권 '델타랩' 누적판매 2000억 돌파…3개월 새 2배로 close 는 7일 오후 부산광역시 부산진구 e스포츠아레나에서 부산지역 호텔업계 관계자들을 대상으로 호텔 전용 AI 솔루션 시연 행사를 개최했다고 8일 밝혔다. 이는 코로나19 장기화로 호텔업계에도 비대면(언택트) 서비스의 관심이 높아지며 로봇 등을 활용한 각종 무인 서비스가 확산되는 데 따른 것이다.

이날 행사에서 KT는 호텔 전용 단말에서 음성이나 터치스크린을 통해 물이나 수건 등 투숙객이 필요한 객실 용품을 주문하면 AI 호텔로봇이 이를 정해진 위치로 운반하는 모습을 연출했다. 또한 호텔의 다양한 공간에서 비대면 서비스 제공이 가능케 도와주는 AI 서빙로봇, 바리스타로봇, 방역로봇도 선보였다.

AI 서빙로봇은 KT 융합기술원이 자체 개발한 3D공간맵핑과 자율주행 기술 등 최첨단 소프트웨어를 탑재해 테이블 간 좁은 통로를 자유롭게 이동 할 수 있으며, 장애물도 유연하게 회피해 목적지까지 이동할 수 있는 것이 특징이다.

이진우 KT 부산·경남광역본부장(전무)은 “코로나19로 부산지역 호텔 업계에서도 비대면 서비스에 대한 문의가 많아 이번 시연행사를 개최했다”며 “KT의 AI 호텔과 AI 로봇 서비스가 단순 비대면 서비스를 넘어 호텔의 가치를 한 단계 끌어올 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.

한편, 국내 유일 호텔 전용 AI서비스인 KT AI 호텔은 이달 계약 기준으로 베스트루이스해밀턴, 베이몬드 호텔, 더반호텔 등 부산·경남지역 호텔을 포함해 총 42개 호텔 8000여 객실에 서비스를 제공 중이다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr