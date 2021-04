AZ 백신 21.6만명분 국내 도착…공급 시기 예상보다 빨라져

'코백스 퍼실리티' 통한 구매 물량 중 일부…6월까지 98만명분 추가 공급

[아시아경제 임철영 기자] 3일 오후 아스트라제네카(AZ) 백신 21만6000명분이 도착했다. 2분기 접종에 쓰일 물량이다.

이날 오후 2시30분 대한항공편으로 인천공항에 도착한 AZ 백신은 국제 공동구매 프로젝트인 '코백스 퍼실리티'와 계약한 물량 중 일부다. 이번 물량은 당초 이달 세번째 주에 도착할 예정이었으나 행정 절차가 예상보다 빨리 마무리되면서 시기가 당겨졌다.

코백스 퍼실리티와 계약한 물량은 총 1000만명분으로 지난 2월 화이자 백신 5만8000명분 이후 이번이 두번째다. 이어 4~5월 중 AZ 백신 83만4000명분, 6월말 화이자 백신 14만8500명분이 들어올 예정이다.

정부는 1일부터 75세 이상 고령층에 대한 접종을 시작했다. 6월까지 특수교사와 보건교사를 포함해 장애인, 노숙인, 승무원, 투석환자, 유치원·어린이집 교사, 초등학교 1~2학년 교사, 경찰, 해경, 소방, 군인 등 필수인력에 대한 접종을 진행할 방침이다.

