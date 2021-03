소송가액만 2조원대…지난해 보험사 소송 늘었다

즉시연금 등 소송 본격화

금소법 도입 후 소송 부담

[아시아경제 오현길 기자] 지난해 대형 보험사들이 연루된 소송가액만 2조원이 넘는 것으로 확인됐다. 수천억원의 미지급금이 달린 즉시연금 소송이 본격화되면서 소송가액이 급증한 것이다. 보험금 지급 등 소비자 민원이 가장 많은 금융업권이 만큼 법적 다툼으로 이어질 여지가 높지만 초등학생에게 소송을 제기한 경우처럼 무리한 소송으로 이어지는 사례도 발생하고 있다.

오는 25일부터 시행되는 금융소비자보호법(금소법)이 도입되면 보험사들이 계약자들과 소송을 진행하는 것에 대한 부담이 커질 수 밖에 없어 향후 보험 관련 소송에도 큰 변화가 예상된다.

22일 보험업계에 따르면 지난해 말 기준 생명보험 상위 3개사와 손해보험 상위 4개사가 피·원고로 현재 계류 중인 소송의 소송가액이 2조1100억원에 달하는 것으로 나타났다.

삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 76,400 전일대비 100 등락률 -0.13% 거래량 123,374 전일가 76,500 2021.03.22 11:22 장중(20분지연) 관련기사 삼성생명, 업계 처음 직원 평균 급여 1억 넘었다(종합)삼성생명, 업계 처음 직원 평균 급여 1억 넘었다삼성생명, 주가 7만 8900원.. 전일대비 1.28% close 은 지난해 피고로 계류중인 소송이 227건, 원고로 계류중인 소송이 984건 등 모두 1211건을 기록 중이다. 전년도 1157건 보다 소폭 증가했다. 소송가액은 1749억원으로 전년도 보다 무려 91%나 증가했다.

삼성생명을 상대로 한 대표적인 소송으로는 2018년 금융소비자연맹이 삼성생명을 상대로 제기한 즉시연금 집단소송이 내달 재개될 예정이다. 즉시연금 미지급 분쟁 규모는 4300억원으로 추산된다.

한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 3,055 전일대비 30 등락률 -0.97% 거래량 1,986,605 전일가 3,085 2021.03.22 11:21 장중(20분지연) 관련기사 한화생명, 청소년 금융교육 지원 '경제교실' 출범한화생명, 판매자회사 출범 앞두고 현대해상과 컨설팅 손잡아삼성생명, 업계 처음 직원 평균 급여 1억 넘었다(종합) close 의 소송가액도 2019년 912억원에서 지난해 1013억원으로 11% 늘었다. 한화생명도 즉시연금(바로연금보험)을 포함해 사망보험금 지급을 둘러싼 소송이 진행 중이다.

비상장사인 교보생명은 지난해 3분기 기준으로 소송건수는 929건으로 전년도 499건보다 두배 가량 늘었다. 소송가액은 539억원에서 2803억원으로 무려 5배나 증가했다.

손보사들의 소송건수나 소송가액은 생보사 보다 상대적으로 많았다. 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 187,000 전일대비 500 등락률 -0.27% 거래량 48,203 전일가 187,500 2021.03.22 11:21 장중(20분지연) 관련기사 삼성화재, ESG위원회 신설 "지속가능경영 강화"삼성화재, 주가 18만 8000원 (0.0%)… 게시판 '북적'삼성생명, 업계 처음 직원 평균 급여 1억 넘었다(종합) close 는 3045건, 4527억원으로 전년대비 각각 22%, 9% 증가했다.

DB손해보험 DB손해보험 005830 | 코스피 증권정보 현재가 45,300 전일대비 400 등락률 -0.88% 거래량 88,790 전일가 45,700 2021.03.22 11:22 장중(20분지연) 관련기사 DB손보, 인슈어테크 스타트업 육성프로그램 2기 모집'4월, 보험료 인상의 달'…車보험도 오르고 종신보험도 오른다기업들 집단소송 공포에 '임원책임배상보험' 급부상 close 과 현대해상 현대해상 001450 | 코스피 증권정보 현재가 24,150 전일대비 100 등락률 -0.41% 거래량 118,927 전일가 24,250 2021.03.22 11:22 장중(20분지연) 관련기사 한화생명, 판매자회사 출범 앞두고 현대해상과 컨설팅 손잡아'4월, 보험료 인상의 달'…車보험도 오르고 종신보험도 오른다기업들 집단소송 공포에 '임원책임배상보험' 급부상 close 의 소송가액은 각각 4560억원, 4848억원으로 전년 4798억원, 5082억원 보다 소폭 감소했다. 메리츠화재 메리츠화재 000060 | 코스피 증권정보 현재가 17,950 전일대비 50 등락률 -0.28% 거래량 113,019 전일가 18,000 2021.03.22 11:22 장중(20분지연) 관련기사 기업들 집단소송 공포에 '임원책임배상보험' 급부상보험사, 인사태풍 없어…CEO 연임 행렬메리츠화재, 자사주 166만주 장내매수 결정 close 는 소송건수, 소송가액이 2490건, 1847억원으로 전년 대비(2422건, 1848억원) 큰 변동이 없었다.

손보사 관계자는 "보험사들은 소송과 관련해서 손해추산액을 보험계약부채로 계상하고 있다"면서 "소송 결과가 나오기 까지 상당한 시일이 걸리지만 재무건전성에 미치는 영향은 크지 않다"고 설명했다.

다만 보험사들은 금소법이 시행되면 금융소비자와 소송을 진행하는 것에 대한 부담이 더욱 커질 것으로 우려하고 있다. 금소법에서는 분쟁조정이 신청된 사건에 대해 조정철자가 종료될 때까지 소송 절차를 중지 할 수 있다고 규정하고 있다.

특히 설명의무 위반에 따라 소비자가 금융사에 손해배상 청구 소송을 제기하는 경우에는 금융사가 고의와 과실 여부에 대해 전적으로 입증할 책임이 있다. 금융당국은 또 보험사 소송관리위원회의 소송심의 건수 등 소송 관련 공시범위도 확대할 계획이다.

보험업계 관계자는 "소비자를 상대로 소송을 남발한다는 비판이 나오지만 시시비비를 가리기 위해서는 불가피한 부분도 있다"면서 "금소법에 따라 소비자 보호를 강화하고 있다"고 설명했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr