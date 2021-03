중기부, 인재 육성 모범 중소기업 선정·지원

인재 육성하는 성과공유 우수기업 280개사 내외 지정

[아시아경제 김종화 기자]중소벤처기업부는 '2021년 인재육성형 중소기업' 지정을 위해 22일부터 다음달 16일까지 참여를 희망하는 기업의 신청을 받는다.

중기부는 2014년부터 근로자에게 투자해 생산성과 수익성을 향상시키고, 그 성과를 보상·공유해온 '인재육성형 중소기업' 총 1609개사를 발굴·지정해왔다. 올해는 280개사 내외를 추가 지정해 각종 혜택을 제공할 계획이다.

신청대상은 일반유흥주점업 등을 제외한 모든 중소기업이며, 특히 올해는 일반 국민이 인재육성 우수기업을 추천하는 '국민 추천제'를 신규 도입한다.

국민 추천제를 통한 추천은 중기부 누리집 내 '정책 → 국민추천 → 인재육성형 중소기업'에 접속해 인재를 육성·투자하는 우수 중소기업을 22일부터 다음달 9일까지 국민 누구나 추천하면 된다.

선정절차는 서면·현장평가와 심의위원회를 걸쳐 인재육성형 중소기업으로 선정한다. 서면평가는 중소벤처기업진흥공단에서 매출액 증가율, 총자산이익률 등 정량평가를 실시해 현장평가 대상을 선정하고, 현장평가는 최고경영자의 인재육성 의지와 교육훈련 인프라 등을 평가한다.

서면·현장평가 점수를 합이 일정점수(70점) 이상인 기업을 대상으로 심의위원회에서 '인재육성형 중소기업'을 지정한다. 최종 지정된 기업에게는 지정서와 현판 제공, 워크넷의 인재육성형 전용채용관 입점 지원, 인재육성 우수 사례집 등을 활용한 온오프라인 홍보 등의 지원을 받게 된다.

또 중소기업 일자리 평가 5점 가점부여, 일자리 창출 촉진 자금 신청, 병역지정업체 선정평가 시 2점 우대, 중소벤처기업진흥공단 연수사업 참여 시 연수비용 50%할인 등의 혜택도 제공된다.

2019년 인재육성형 중소기업으로 지정을 받은 신분증 진위확인 등 솔루션 개발업체인 엠포플러스(주) 이정훈 대표는 "2017년 이전까지 영업이익률 증가 정도가 크지 않아 고민이 많았다"며 "인재육성 중요성을 깨달은 후 매년 직원 1인당 150만원 이상의 교육훈련 투자, 복리후생을 강화하자 지난 3년간 매출액과 영업이익률이 평균 10%를 상회하는 등 직원 역량강화가 결국 기업의 발전으로 이어졌다"고 말했다.

정기환 중기부 일자리정책과장은 "인재육성형 중소기업 지정제도를 통해 중소기업과 근로자가 함께 성장하고 성과를 공유하는 문화가 형성되고 더 나아가 중소기업에 우수한 인재가 유입되는데 도움이 되기를 기대한다"며 "인재에 투자하고 적극 육성하는 중소기업이 더욱 확산 되도록 노력하겠다"라고 밝혔다.

'인재육성형 중소기업' 지정을 희망하는 기업은 22일부터 다음달 16일까지 '중소기업인력지원사업 종합관리시스템'에서 기업 회원으로 가입한 뒤 온라인을 통해 신청서와 관련 서류를 제출하면 된다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr