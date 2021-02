외국인, 2주 연속 '팔자'…2조 넘게 순매도

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 2주 연속 순매도를 보였다. 매도 규모가 2조원대로 크게 늘었다.

28일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 22일부터까지 26일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 2조354억원을 순매도했다. 코스피시장에서 1조8436억원을, 코스닥시장에서는 1919억원을 각각 팔아치웠다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 118,000 전일대비 8,000 등락률 -6.35% 거래량 1,993,882 전일가 126,000 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 SK바이오팜, 검색 상위 랭킹... 주가 -5.16%'삼천피' 깼지만 삼성전자는 담았다SK바이오팜, 검색 상위 랭킹... 주가 2.87% close 이었다. 외국인은 지난 주 SK바이오팜을 6663억원 순매수했다. 뒤이어 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 19,000 전일대비 600 등락률 +3.26% 거래량 17,928,022 전일가 18,400 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 HMM, GS칼텍스와 6300억 규모 계약 체결[특징주]시가총액 50위 종목 중 유일하게 빨간불 '기아차·HMM' HMM, 이시간 주가 0.0%.... 최근 5일 개인 896만 1289주 순매도 close 을 1160억원 사들였다. 이밖에 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 247,500 전일대비 4,500 등락률 -1.79% 거래량 571,416 전일가 252,000 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 '여성 이사' 모시기 혈안된 기업들…전문가 '구인난'여성 사외이사 영입 속도 내는 재계…4대 그룹, '미래사업 전문가' 모시기 경쟁"6개월치 미래 매출 지급" SKT, 소상공인 돕는 '빅데이터 기반 혁신금융' 출시 close (700억원), 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 32,950 전일대비 1,150 등락률 -3.37% 거래량 4,124,995 전일가 34,100 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 국채금리 상승에 경기민감株로 투심 이동…성장주ETF도 약세코스피 오전 중 '갈팡질팡'…외국인 3거래일 연속 순매도세외국인, 2주 연속 '사자'…카카오 가장 많이 사들여 close (645억원), 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 281,500 전일대비 1,500 등락률 -0.53% 거래량 643,591 전일가 283,000 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 포스코, 철강 가격 상승에 커지는 주가 상승 기대감포스코청암재단, 2021년도 포스코비전장학생 선발코로나 확산에‥포스코도 주총 온라인으로 생중계 close ·464억원), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 125,600 전일대비 5,100 등락률 -3.90% 거래량 1,512,884 전일가 130,700 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 美금리 급등 충격파에…외국인 코스피서 역대 최대 2.8兆 순매도3000 무너진 코스피…外人·기관 3兆 순매도셀트리온헬스케어, 검색 상위 랭킹... 주가 -2.91% close (435억원), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 141,500 전일대비 7,000 등락률 -4.71% 거래량 10,843,268 전일가 148,500 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 '여성 이사' 모시기 혈안된 기업들…전문가 '구인난'지난해 이후 개인 국내 주식 100조 샀다美금리 급등 충격파에…외국인 코스피서 역대 최대 2.8兆 순매도 close (354억원), 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 318,000 전일대비 6,000 등락률 -1.85% 거래량 602,223 전일가 324,000 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 힘 받는 'S-Oil·롯데케미칼'[특징주]롯데케미칼, 턴어라운드 기대감에 이틀째 강세[클릭 e종목]화학 업종 관심 필요한 국면 진입…순수유화주 매력↑ close (317억원), SKC SKC 011790 | 코스피 증권정보 현재가 117,500 전일대비 3,500 등락률 -2.89% 거래량 485,222 전일가 121,000 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 SKC, 작년 4Q 영업익 550억…전년比 98%↑SKC, 작년 영업익 1908억…전년比 36.5% ↑SKC, 투자사와 함께 전국 사업장 지역에서 '따뜻한 한끼' 지원 나서 close (247억원), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 289,400 전일대비 600 등락률 -0.21% 거래량 102,169 전일가 290,000 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 美국채 금리 급등 여파…코스피 장초반 2% 넘게 급락외국인·기관 순매수세 키워…코스피 2%대 반등코스피, 美 증시 호조에 장 초반 3000선 회복 close (197억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 831,000 전일대비 59,000 등락률 -6.63% 거래량 656,689 전일가 890,000 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 지난해 이후 개인 국내 주식 100조 샀다美금리 급등 충격파에…외국인 코스피서 역대 최대 2.8兆 순매도[특징주]LG화학, 무디스 '전기차 배터리' 언급에 6% 넘게 급락 close 이었다. 외국인은 지난 주 LG화학을 3808억원 순매도했다. 이어 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 488,000 전일대비 3,500 등락률 +0.72% 거래량 1,617,276 전일가 484,500 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 지난해 이후 개인 국내 주식 100조 샀다美금리 급등 충격파에…외국인 코스피서 역대 최대 2.8兆 순매도카카오, 액면분할에 주가도 강세…제2의 삼성전자·네이버? close 를 3679억원 팔았다. 이밖에 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 674,000 전일대비 30,000 등락률 -4.26% 거래량 579,115 전일가 704,000 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 美금리 급등 충격파에…외국인 코스피서 역대 최대 2.8兆 순매도3000 무너진 코스피…外人·기관 3兆 순매도美국채 금리 급등 여파…코스피 장초반 2% 넘게 급락 close (3093억원), 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 72,800 전일대비 1,300 등락률 -1.75% 거래량 3,602,803 전일가 74,100 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 삼성전자우, 주가 7만 3500원.. 전일대비 1.1%코스피 혼조세.. 개인과 외인의 줄다리기삼성전자우, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.21% close (2169억원), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,500 전일대비 2,800 등락률 -3.28% 거래량 38,520,800 전일가 85,300 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 정부 발표합니다! 주목해야 할 “러시아 백신” 관련주 딱! 말씀드립니다'여성 이사' 모시기 혈안된 기업들…전문가 '구인난'지난해 이후 개인 국내 주식 100조 샀다 close (1575억원), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 237,000 전일대비 8,000 등락률 -3.27% 거래량 2,710,962 전일가 245,000 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 '여성 이사' 모시기 혈안된 기업들…전문가 '구인난'지난해 이후 개인 국내 주식 100조 샀다현대차 올뉴 i20, '인도 올해의 차' 선정…기아 '쏘넷' 2위 close (1211억원), 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 79,400 전일대비 2,400 등락률 +3.12% 거래량 13,205,565 전일가 77,000 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 지난해 이후 개인 국내 주식 100조 샀다美금리 급등 충격파에…외국인 코스피서 역대 최대 2.8兆 순매도[특징주]시가총액 50위 종목 중 유일하게 빨간불 '기아차·HMM' close (1154억원), 현대글로비스 현대글로비스 086280 | 코스피 증권정보 현재가 193,000 전일대비 2,000 등락률 -1.03% 거래량 414,007 전일가 195,000 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 현대·기아차 시총 14兆 급감 때 개미는 5200억 베팅외국인 순매도에 코스피 하락…현대차그룹株 '와르르'코스피, 외국인·개인 동반 매도세에 내림세 지속 close (967억원), 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 936,000 전일대비 36,000 등락률 -3.70% 거래량 130,379 전일가 972,000 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]엔씨소프트, 흥행 대작 몰려온다…목표가 175만원 상향 [클릭 e종목]“엔씨소프트, 걱정보다는 기대가 필요할 때”[클릭 e종목] 확률형 아이템 규제에 엔씨소프트 '흔들'…"매출 영향은 적을 것" close (721억원), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 297,500 전일대비 10,500 등락률 -3.41% 거래량 1,062,427 전일가 308,000 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 美금리 급등 충격파에…외국인 코스피서 역대 최대 2.8兆 순매도셀트리온, 최근 5일 기관 6만 8603주 순매도... 주가 29만 3000원(-4.87%)3000 무너진 코스피…外人·기관 3兆 순매도 close (703억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

최근의 외국인 자금 유출은 중국 인민은행의 자금 회수 영향 때문이라는 분석이다. 안소은 IBK투자증권 연구원은 "1월 이후 국내 증시에 대한 외국인 자금 유출입과 인민은행의 공개시장조작을 통한 유동성 순공급 사이에는 높은 상관관계가 확인된다"면서 "춘절(설) 연휴 전후 인민은행이 자금을 회수했던 시기에 국내 증시에서 외국인 자금이 큰 폭으로 빠져나갔다"고 말했다. 과거 중국의 긴축 시기에는 지금처럼 국내 증시의 외국인 자금이 크게 영향을 받지 않았으나 중국 수요에 의존하는 국내 수출 비중이 커지면서 긴축 정책에 의한 중국의 수요 위축이 국내 경기와 기업이익에 미치는 하방리스크도 커졌다는 분석이다.

인민은행의 유동성 회수 여부로 상승 추세가 전환되지는 않을 것이란 의견이다. 안 연구원은 "향후 인민은행의 유동성 회수 여부가 국내 증시의 변동성을 키울 수 있지만 상승 추세를 꺾을 만큼 큰 위협이 되지는 않을 것으로 예상한다"면서 "인민은행이 계속 유동성을 회수한다고 해도 그 규모가 크지 않을 가능성이 높기 때문"이라고 설명했다.

