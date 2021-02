[아시아경제 전진영 기자] 이낙연 더불어민주당 대표는 11일 4월 재보궐 선거에서 승리하고 문재인 정부의 성공적 마무리를 기필코 이루겠다“고 말했다.

이 대표는 당원들에게 보낸 설맞이 ARS 음성메시지에서 “당원 동지 여러분께서 한번 더 힘을 모아 달라”며 이같이 밝혔다.

그는 “당원 동지 여러분 덕분에 민주당은 작년 봄 총선에서 압승했다”며 “그 결과 작년 말에는 고위공직자범죄수사처(공수처)법 등 크고 많은 개혁을 입법으로 이뤘다”고 강조했다.

이어 “이제 검찰과 언론의 개혁으로 이어가겠다”고도 말했다.

이 대표는 “우리가 코로나19와 싸운지 1년이 넘었다”며 “이 고통을 반드시 함께 이겨내자”고 덧붙였다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr