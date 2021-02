[종합] 류호정 '비서 부당해고' 의혹 점입가경…野 "듣도보도 못한 새로운 꼰대"

野 보좌진협의회 "전직 비서, 아이 셋 엄마였다"

"애초 이런 업무 배치를 하지 말았어야"

[아시아경제 임주형 기자] 류호정 정의당 의원의 '비서 부당해고' 의혹이 정치권 설전으로 이어지고 있다. 국민의힘 보좌진협의회(국보협)는 류 의원에 대해 "듣도 보도 못한 꼰대"라고 강하게 비판하며 사퇴를 촉구하고 나선 반면, 류 의원 측은 '(비서의) 채용 과정에 아무 문제 없었다'는 취지로 반박했다.

제방훈 국보협 수석대변인은 5일 논평에서 류 의원을 겨냥해 "근무가 불규칙할 수밖에 없는 수행비서 업무는 아이 셋을 키우는 엄마에게 맡길 수 없는 성격의 일"이라며 "애초 이런 업무 배치를 하지 말았어야 했다"고 주장했다.

이어 류 의원에 대해 "그간 국회에서 듣도보도 못한 새로운 꼰대"라며 "목불인견이라는 말도 아깝다"고 강하게 비판했다.

그러면서 "해고 노동자 출신인 류 의원이 해고 이유가 노동자에게 있다고 주장하는 것은 그간 싸워온 전형적인 사측 입장으로 심각한 자기부정"이라며 "보좌진은 언제든 갈아치울 수 있는 의원의 소모품 정도로 여기는 류 의원의 인식 수준이 국회에 경종을 울렸다"고 지적했다.

제 대변인은 "국민은 류 의원에게 필요한 두 가지는 성찰과 사퇴라고 말한다"며 류 의원의 사퇴를 촉구했다.

반면 이에 대해 류 의원 측은 이날 "채용 과정에서 (비서) 본인이 수행비서 업무를 할 수 있다는 동의를 얻었다"며 "채용 과정에서는 아무런 문제가 없었다"고 반박했다.

한편 '비서 부당해고' 논란은 지난달 29일, 정의당 당원 신모 씨가 페이스북을 통해 "류 의원이 전직 수행비서를 면직하는 과정에서 통상적 해고 기간을 준수하지 않고 7일 전 통보했다"며 "노동법을 위배했다"고 주장하면서 불거졌다.

당시 류 의원은 이에 대해 "면직을 통보하는 과정에서 절차적 실수가 있었다"라면서도 "당사자와 합의해가는 과정이었고, 오해는 풀었다"고 해명했다.

그러나 이같은 해명에도 논란은 가라앉지 않았다. 류 의원은 4일 입장문을 내 "당원이었던 전 비서와 끝까지 함께하지 못하게 되어 미안했다. 오해와 감정을 위해 책임 있는 자세로 거듭 사과했지만 받아들여지지 않았다"라면서도 "해고노동자라는 타이틀을 얻기 위한 정치적 공방에는 기꺼이 대응할 것"이라고 밝혔다.

이어 "이 사태를 전 비서 혼자서 끌어왔다고 생각하지 않는다"며 "기반이 약한 정치인의 약점을 캐내어 실리를 탐하는 비겁한 공작에 놀아나지 않을 것"이라고 강조했다.

그러면서 해당 논란을 처음 제기했던 신 씨에 대해 "정의당 당기위원회에 제소할 것"이라며 "특히 신 당원은 당과 저의 명예를 심각하게 훼손했고, 여론의 조롱을 유도해 당원 지지자에 큰 상처를 줬다"라고 주장했다.

이에 대해 류 의원의 전 비서 A 씨는 자신의 페이스북에 올린 글에서 "저는 생각지도 못했던 해고노동자의 프레임 따위가 왜 거론되는지 모르겠다"고 반박하고 나섰다.

그러면서 "지금 저는 노동자의 권리와 인권을 말하고 있다"며 "정의당은 김종철 전 대표의 사건을 겪으면서 '피해자 중심주의'를 외쳤는데 공동체성과 노동성, 인권을 침잠 당한 이 사건에 피해자 중심주의가 있나"라고 꼬집었다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr