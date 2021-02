'아역배우 출신, 승마 국가대표 선수' 김석, 근황에 눈길

1997년 영화 '넘버3' 아역으로 데뷔

'아홉살인생' 이세영과 주연

최연소 승마 국가대표 선수로 발탁, 선수로 활동 중

[아시아경제 김봉주 기자] 아역배우 출신 승마 국가대표 선수 김석의 근황이 세간의 관심을 받고 있다.

김석은 1992년 출생해 6살이던 1997년 영화 '넘버3'에서 아역 배우로 데뷔했다.

2000~2003년에는 '킬리만자로' '화려한 시절' '도둑맞곤 못살아' '선생 김봉두' 등에 출연했다.

이후 2004년 영화 '아홉살 인생'에서 배우 이세영과 함께 주연 백여민을 연기하며 얼굴을 알렸다. 같은 해 춘사영화제 아역상을 수상했다.

이어 드라마 '장길산'의 장길산, '서동요'의 서동, 영화 '우리형'에서 원빈의 아역으로 출연했다.

또 '서울1945'에 출연해 2006년 KBS 연기대상 남자청소년연기상을 받기도 했다.

이후 '궁' 주몽' '대조영'에 출연하며 활발히 활동을 이어갔던 그는 2009년 '선덕여왕'을 끝으로 연기 활동을 마쳤다.

이후 아역배우로 활동하던 김석이 최연소로 승마 국가대표에 발탁됐다는 소식이 전해지면서 화제가 됐다.

초등학교 2학년 때 아버지 김기오 강원도승마협회장의 권유로 승마를 시작한 김석은 본격적으로 승마에 집중한 지 1년 만인 2010년 역대 최연소 승마 국가대표로 선발됐다.

이어 2010년 광저우 아시안게임에 출전한 그는 당시 단체전에서 5위, 개인전에서는 30위를 기록했다.

또 2014년 인천 아시안게임, 2018년 자카르타-팔렘방 아시안게임까지 국가대표로 출전했다.

현재 김석은 학생들을 가르치며 승마 선수로 지내고 있는 것으로 전해졌다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr