낙폭 1%대로 좁혔지만…코스피 여전히 3000대

소폭 반등한 코스닥도 여전히 1%대 하락세

[아시아경제 이민우 기자] 장 초반 2%가량 급락한 코스피가 낙폭을 1%대로 좁혔다. 그럼에도 여전히 3000대로 내려앚은 상태다. 중국발 긴축 가능성이 부각되며 미국 증시에서 차익 매물이 쏟아지자 그에 대한 여파가 국내 증시까지 번졌다는 분석이 나온다.

28일 코스피는 전날보다 0.24%(7.58포인트) 내린 3114.98로 출발했다. 개장 직후부터 급락하기 시작했다. 오전 9시31분께에는 전날 대비 2.42% 하락한 3046.97까지 내려갔다. 이후 낙폭을 소폭 회복하며 오전 9시51분 기준 3079.85까지 올라왔다.

외국인과 기관의 매도세가 두드러졌다. 이들은 각각 3897억원, 2040억원을 순매도했다. 반면 개인은 6028억원을 순매수했다.

시가총액 상위 10위 종목 대부분 하락했다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 125,500 전일대비 3,000 등락률 -2.33% 거래량 2,184,030 전일가 128,500 2021.01.28 10:22 장중(20분지연) 관련기사 장 초반 2% 급락…코스피 다시 3000대로SK하이닉스, 외국인 23만 2402주 순매도… 주가 0.39%어제 보셨죠? 반도체 품귀현상! 삼성전자, SK하이닉스에 납품한다?! close 의 낙폭이 3.1%로 가장 컸다. 이어 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 769,000 전일대비 20,000 등락률 -2.53% 거래량 282,282 전일가 789,000 2021.01.28 10:22 장중(20분지연) 관련기사 장 초반 2% 급락…코스피 다시 3000대로외국인·기관 순매도에 오후 들어 코스피 2%대 급락삼성 가야할 길 가겠다…준법·책임경영 강화 close (-2.4%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 834,000 전일대비 15,000 등락률 -1.77% 거래량 107,679 전일가 849,000 2021.01.28 10:22 장중(20분지연) 관련기사 삼성바이오로직스, 이시간 주가 -3.53%.... 최근 5일 개인 28만 2612주 순매도장 초반 2% 급락…코스피 다시 3000대로올들어 최대 매도 외국인, 바이오주·실적개선주는 담았다 close (-2.1%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 457,000 전일대비 8,000 등락률 -1.72% 거래량 350,536 전일가 465,000 2021.01.28 10:22 장중(20분지연) 관련기사 개인 국내 증시서 4.6조 순매수…코스피·코스닥 하락 마감[뉴웨이브] 자율주행, 한국에서도 현실이 되다카카오, 최근 5일 개인 35만 3009주 순매도... 주가 46만 2000원(-2.43%) close (-1.9%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 85,600 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 11,202,028 전일가 85,600 2021.01.28 10:22 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜] 삼성전자 "잔여재원 환원, 코로나 불확실성 등 고려해 특별배당 결정"삼성전자, 코로나 악재 딛고 작년 영업익 35조9939억원…역대 네 번째(종합)4분기 숨고르기에도 1년 만에 다시 세운 영업익 ‘10조원 벽’ close (-1.7%) 등의 순이었다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 348,000 전일대비 6,500 등락률 +1.90% 거래량 752,431 전일가 341,500 2021.01.28 10:22 장중(20분지연) 관련기사 장 초반 2% 급락…코스피 다시 3000대로NAVER, 보통주 8820주·30억 규모 자사주 처분 결정NAVER, 지난해 영업이익 1조2153억원…전년대비 5.2% 증가 close (1.4%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 330,500 전일대비 1,500 등락률 +0.46% 거래량 679,211 전일가 329,000 2021.01.28 10:22 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] 불확실성에 조정받은 셀트리온…반등은 언제?정부 발표했습니다! 임상 대규모 지원 소식! 지금 잡아야 오릅니다셀트리온, 외국인 1만 4860주 순매도… 주가 2.02% close (0.3%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 935,000 전일대비 7,000 등락률 +0.75% 거래량 261,612 전일가 928,000 2021.01.28 10:22 장중(20분지연) 관련기사 장 초반 2% 급락…코스피 다시 3000대로[클릭 e종목]LG화학, 전지 영업이익 1조 목표…목표주가 21%↑[컨콜] LG화학 "2025년까지 양극재 생산 17만t으로 확대" close (0.2%)은 상승했다.

코스닥도 낙폭을 좁혀가는 추세다. 전날보다 0.53%(5.22포인트) 떨어진 980.70으로 출발해 개장 직후 전날 대비 2.61% 떨어진 960.16까지 내려앉았다. 이후 낙폭을 회복, 오전 9시51분 기준 975.44까지 반등했다.

코스닥 시장에서는 개인과 외국인이 순매수를 보였다. 각각 515억원, 349억원을 사들였다. 반면 기관은 669억원을 순매도했다.

장 초반 모두 내리막을 걷던 시총 상위 10위 종목들 일부는 상승세로 전환했다. 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 333,100 전일대비 17,300 등락률 +5.48% 거래량 115,870 전일가 315,800 2021.01.28 10:22 장중(20분지연) 관련기사 개인 국내 증시서 4.6조 순매수…코스피·코스닥 하락 마감외국인·기관 순매도에 오후 들어 코스피 2%대 급락3200 안착 코스피, 1000 목전 코스닥 close 의 상승폭이 4.7%로 가장 컸다. 이어 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 169,600 전일대비 600 등락률 -0.35% 거래량 127,885 전일가 170,200 2021.01.28 10:22 장중(20분지연) 관련기사 장 초반 2% 급락…코스피 다시 3000대로개인 국내 증시서 4.6조 순매수…코스피·코스닥 하락 마감외국인·기관 순매도에 오후 들어 코스피 2%대 급락 close (0.5%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 90,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 215,377 전일가 90,100 2021.01.28 10:22 장중(20분지연) 관련기사 개인 국내 증시서 4.6조 순매수…코스피·코스닥 하락 마감3200 안착 코스피, 1000 목전 코스닥기관 팔고, 개인 사고…코스피, 하루 종일 '혼조세' close (0.2%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 193,000 전일대비 700 등락률 -0.36% 거래량 318,941 전일가 193,700 2021.01.28 10:22 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온제약, 청주공장 피하주사 제형 생산라인 준공…年 1800만개 생산셀트리온제약, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.59%놓치면 후회할 AI가 엄선한 5가지 핵심 종목 close (0.1%)의 순이었다. 반면 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 192,500 전일대비 4,600 등락률 -2.33% 거래량 199,466 전일가 197,100 2021.01.28 10:22 장중(20분지연) 관련기사 장 초반 2% 급락…코스피 다시 3000대로개인 국내 증시서 4.6조 순매수…코스피·코스닥 하락 마감3200 안착 코스피, 1000 목전 코스닥 close (-2.6%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 143,800 전일대비 3,300 등락률 -2.24% 거래량 74,982 전일가 147,100 2021.01.28 10:22 장중(20분지연) 관련기사 장 초반 2% 급락…코스피 다시 3000대로개인 국내 증시서 4.6조 순매수…코스피·코스닥 하락 마감3200 안착 코스피, 1000 목전 코스닥 close (-2.3%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 164,100 전일대비 3,200 등락률 -1.91% 거래량 75,528 전일가 167,300 2021.01.28 10:22 장중(20분지연) 관련기사 장 초반 2% 급락…코스피 다시 3000대로개인 국내 증시서 4.6조 순매수…코스피·코스닥 하락 마감3200 안착 코스피, 1000 목전 코스닥 close (-2.2%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 47,850 전일대비 900 등락률 -1.85% 거래량 353,975 전일가 48,750 2021.01.28 10:22 장중(20분지연) 관련기사 장 초반 2% 급락…코스피 다시 3000대로3200 안착 코스피, 1000 목전 코스닥외인·기관 매수세 반전…코스피, 장중 3200선 터치 close (-2.1%) 등은 여전히 하락세다.

서상영 키움증권 연구원은 "그동안 유동성에 의해 상승해 왔던 글로벌 주식시장이 중국 발 긴축 가능성이 부각되자 차익 실현 매물이 출회되는 경향을 보였고, 미국 증시 마감 후 실적을 발표한 애플, 테슬라, 페이스북 등 주요 기업들이 하락하고 있다는 점도 부담으로 작용하고 있다"며 "국내 증시는 하락 출발 이후 매물 소화 과정을 이어갈 것"이라고 전망했다.

