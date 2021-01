[아시아경제 지연진 기자]식음료 제조업체 흥국에프엔비 흥국에프엔비 189980 | 코스닥 증권정보 현재가 2,495 전일대비 115 등락률 +4.83% 거래량 19,410,498 전일가 2,380 2021.01.27 14:34 장중(20분지연) 관련기사 【시선집중】 뒤늦께 깨닫고 남는 것은 '후회' 지금이라도 잡아보자 TOP3거래소, 흥국에프엔비 조회공시 요구【화제의테마】 늦게 알고 후회 말자, 지금이라도 잡을 종목들은? close 는 27일 2700원까지 오르며 52주 신고가를 기록했다.

이 회사는 이날 2365원으로 거래를 시작한 뒤, 장 중 2780원까지 뛰었다. 오후 2시15분 현재 전일대비 5.04% 상승한 2500원에 거래되고 있다.

흥국에프엔비는 전날에도 주가가 급등해 한국거래소 코스닥시장본부로부터 조회공시를 요구받기도 했다. 이에 대해 이 회사는 이날 공시를 통해 "최근의 현저한 시황변동과 관련해 별도로 공시할 중요한 정보가 없다"고 답변했다.

