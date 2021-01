새해 첫날부터 바쁜 외식가…신제품 출시·할인 행사 봇물

[아시아경제 이선애 기자] 신축년 새해 첫날부터 외식업계가 분주한 모습이다. 새해를 기념한 신제품을 출시하거나 프로모션을 펼치면서 소비자 만족도 높이기에 여념이 없다.

1일 관련 업계에 따르면 롯데리아는 사각 새우 패티 2장으로 구성한 사각새우더블버거를 한정 판매와 함께 증정 프로모션을 1월 한 달간 운영한다.

한정 제품으로 출시하는 사각새우더블버거는 미니 새우패티 2장으로 버거의 새우 식감과 볼륨감을 높인 제품으로 2021 신축년 새해를 맞아 기획한 프로모션 제품이다.

롯데리아 오프라인 매장에서는 패티가 2장으로 구성된 사각새우더블버거세트 또는 호주산 쇠고기 패티와 치즈 2장으로 구성된 더블X2버거세트 구매 고객 대상 치즈스틱을 증정하는 ‘더블패티 라이벌’ 프로모션도 함께 운영하며, 온라인 모바일 롯데리아 카톡 플러스친구 고객 대상으로 한정 제품 사각새우더블버거 세트 업그레이드 쿠폰도 증정한다.

롯데GRS 관계자는 “2021 신축년 새해 첫날인 1일 한정판매하는 사각새우더블버거는 패티 2장으로 제품의 볼륨감과 새우패티의 식감을 2배로 느낄 수 있는 제품이다”라며 “2021년 새해에는 다양한 신제품과 프로모션을 통해 고객에게 특별한 경험을 제공하도록 노력하겠다”고 전했다.

파파존스 피자는 풍요의 상징인 소의 해를 기념하기 위해 신메뉴 ‘미트볼 페퍼로니 피자’와 대표 사이드 메뉴, 콜라를 특별가에 풍성하게 즐길 수 있는 신년 할인 이벤트를 기획했다. 이에 따라 오는 2월5일까지 미트볼 페퍼로니 피자 구매 시 사이드 메뉴와 코카-콜라 1.25ℓ를 함께 선택하면 피자를 30% 할인하는 프로모션을 펼친다. 사이드 메뉴는 치킨 스트립과 파파스 윙으로 취향에 따라 1종 선택할 수 있다.

혜택은 파파존스 피자 홈페이지와 모바일 웹 또는 앱 등 자사 온라인 채널은 물론 콜센터 및 매장 방문 등을 통한 배달 또는 포장 주문 시 적용 가능하다. 단, 오리지널 크러스트 라지 사이즈와 패밀리 사이즈에 한해 적용되며 타 쿠폰 및 할인 혜택과의 중복 적용은 불가하다.

한국파파존스 관계자는 “다사다난했던 2020년을 무사히 마무리하고 다가오는 소의 해에 담긴 의미와 같이 풍요로운 새해가 되시라는 의미로 이번 이벤트를 준비했다”며 “2021년에도 파파존스 피자는 피자 업계를 선도하는 것은 물론 고객 니즈를 반영한 프리미엄 피자를 지속 선보일 것”이라고 전했다.

도미노피자는 3일까지 피자부터 사이드 디시까지 푸짐하게 구성된 ‘해피 뉴 이어 홈파티 세트’ 3종을 판매한다.

‘우정 세트’는 스타 셰프 시그니처 피자(M), 셰프’s 트러플 바질 파스타, 코카-콜라 1.25ℓ으로, ‘커플 세트’는 스타 셰프 트러플 바질 피자(M), 셰프’s 토마토 파스타, 코카-콜라 1.25ℓ로 구성됐다. 가격은 각각 2만9900원이다. ‘패밀리 세트’는 글로벌 레전드4 피자(M), 스파이시 씨푸드 로제 파스타, 크리스피 핫 순살치킨, 코카-콜라 1.25ℓ로 구성되었으며 3만2900원에 판매한다.

도미노피자의 ‘해피 뉴 이어 홈파티 세트’에 구성된, ‘스타 셰프 시그니처 피자’는 240시간 숙성 시켜 부드러운 육질과 입안 가득 육즙이 퍼지는 드라이 에이징 스테이크와 스타 셰프만의 시그니처 스테이크 소스, 트러플 크림 소스가 조화를 이룬 피자며, ‘글로벌 레전드4피자’는 한국, 미국, 호주, 프랑스 4개국 도미노피자에서 가장 인기 있는 베스트 피자를 한 판에 담은 피자다.

도미노피자 관계자는 “2021년의 시작을 가족들과 맛있는 음식 나눠 먹으며 따뜻한 시간 보낼 수 있도록 홈파티 세트 메뉴를 준비했다”며 “피자부터 사이드 디시까지 다양하게 구성된 세트 메뉴 드시고 2021년 행복하게 계획하시길 바란다”고 말했다.

