LG화학, 최근 5일 개인 17만 4487주 순매수... 주가 81만 원(-0.86%)

LG화학은 11일 오후 2시 30분 현재 전일보다 0.86% 내린 81만 원에 거래되고 있다. 거래량은 24만 222주로 전일 거래량 대비 39.58% 수준이다. LG화학은 석유화학제품 및 전자소재 전문기업으로 알려져 있다.

12월 8일 NH투자증권의 황유식 연구원은 '12월 1일 전지 부문 물적분할로 LG에너지솔루션(신설) 출범. 해외 2차전지 생산 법인은 신설법인 자회사로 편입. 2차전지 JV는 신설법인 중심으로전개될 예정. 소재 사업의 경우 LG화학(존속)이 주도적으로 진행할 예정으로 향후 신설/종속 법인 간 유기적인 협력이 가능할 전망. 2차전지 시장 지배력은 크게 강화될 것으로 전망. 2021년 사업 부문별로는 석유화학의 상고하저, 전지 사업 상저하고 흐름을예상함.'이라며 LG화학의 목표가를 110만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 LG화학을 17만 4487주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 9만 8298주 순매도, 6만 9750주 순매도 했다.

아경봇 기자 r2@asiae.co.kr