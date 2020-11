존재감 키우는 삼성준법감시委…이재용 재판 끝나도 '지속'

[아시아경제 이기민 기자] 이재용 삼성전자 부회장의 국정농단 관련 뇌물 등 혐의 파기환송심 재판에서 핵심 쟁점으로 자리잡은 삼성준법감시위원회가 꾸준한 광폭 행보를 걸으며 삼성 내 존재감을 키우고 있다. 삼성과 준법감시위는 이 부회장의 파기환송심 재판 이후에도 현재 활동을 유지해 삼성을 준법경영에서도 글로벌 스탠다드 기업으로 도약게 한다는 계획이다.

9일 재계와 법조계 등에 따르면 삼성은 지난 2월 삼성전자를 비롯한 7개 관계사와 협약을 맺고 공식 출범한 준법감시위원회를 이 부회장의 재판 이후에도 꾸준히 유지, 지원할 방침이다. 준법감사위 출범 이후 일각에서 '활동 내내 삼성의 눈치를 볼 것', '이 부회장의 재판이 끝나면 유명무실해지거나 사라질 것'이라며 회의적인 관측을 내놓은 것과는 대비된다.

삼성은 준법감시위 출범 이후 독립성과 권한을 강화하며 가시적인 성과를 내고 있다. 준법감시위의 가장 큰 성과로는 이재용 부회장의 지난 5월 대국민 사과가 꼽힌다. 준법감시위는 지난 3월 삼성의 고질적인 비판거리였던 노사관계 및 승계 문제에 대해 이 부회장이 직접 입장을 밝히라고 권고한 바 있다. 이에 이 부회장은 대국민 사과에서 무노조 경영을 공식 폐기하겠다고 처음으로 공식 선언했다. 이후 삼성디스플레이, 삼성SDI 등에서 노사 단체교섭이 진행되고 있고, 삼성화재는 이미 8월 단체협약을 체결하는 등 빠르게 '노조 있는 삼성'으로 변모하고 있다.

이 부회장이 자녀에게 승계하지 않겠다면서 강조한 '인재와 기술 중심 경영'도 속도를 내고 있다. 이 부회장은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에도 불구하고 국내 사업장은 물론이고 중국, 네덜란드, 베트남 등 해외 출장을 통해 현장경영에 박차를 가하고 있다. 또한 삼성은 이에 발 맞추고 인재육성과 기술공유를 확대하기 위해 기업의 사회적 책임(CSR) 프로그램을 비롯한 오픈소스 콘퍼런스 AI포럼, 각종 행사 등도 온·오프라인으로 진행하고 있다.

이 밖에도 준법감시위는 공식 출범 직후인 지난 2월13일 삼성의 임직원 시민단체 후원내역 무단열람 건에 대해 사과와 재발방지를 촉구해 사과를 이끌어낸 바 있다. 지난 5월 이뤄진 삼성과 고공농성 해고노동자 김용희씨의 합의에도 적잖은 영향력을 행사하기도 했다.

준법감시위는 최근 활동을 지속하기 위한 동력을 다지는 데도 노력을 기울이고 있다. 이 부회장을 지난달 8일 만난 김지형 준법감시위원장 위원들은 준법경영 의지를 확인했다. 이 부회장은 당시 "준법감시위원회 활동을 보장하겠다"고 재차 약속했다. 지난 번 면담에서 준법감시위와 이 부회장은 다음 달 다시 만나 삼성의 준법경영과 관련된 논의를 하기로 한 것으로 전해졌다. 준법감시위는 또 이건희 삼성 회장이 별세한 지난달 25일 "준법문화 정착은 이 회장이 남긴 과제"라며 삼성에 대한 준법드라이브를 멈추지 않겠다는 뜻을 확고히 했다. 이어 삼성의 인사 직후인 내년 1월에는 삼성 7개 계열사 CEO들 만나 준법경영을 강조할 예정이다.

한편 이 부회장의 파기환송심 재판을 재개한 서울고법 형사1부(정준영 부장판사)는 이날 오후 2시5분께 정식 공판기일을 연다. 재판부가 지난 달 26일 진행된 공판준비기일에서 양측에 '삼성 준법감시위원회 개선방안에 대한 전문심리위원 평가 의견'을 주문한 만큼 이날 쟁점은 준법감시위의 실효성과 지속성 여부를 심리할 전문심리위원 선정을 마무리하고 심리 방식에 대해 논의할 것으로 전망된다.

