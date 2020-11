[특징주]남북경협주, 트럼프 당선 가능성 제기에 강세

[아시아경제 구은모 기자] 남북경협주가 오름세를 보이고 있다. 미국 대통령 선거 개표가 초접전 양상을 보이며 진행 중인 가운데 도널드 트럼프 대통령이 재선될 경우 북미관계 나아가 남북관계에 유리하다는 전망이 영향을 미치고 있는 것으로 풀이된다.

4일 오후 2시20분 현재 현대엘리베이터는 전 거래일 대비 5.13%(1950원) 오른 3만9950원에 거래됐다. 같은 시간 푸른기술(8.02%)과 아난티(7.55%), 좋은사람들(5.50%), 경농(5.06%), 재영솔루텍(3.67%), 현대로템(3.26%) 등도 강세를 보이고 있다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr