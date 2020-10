약보합 코스피…코스닥은 2.7% 폭락

좀처럼 반등 못해…코스닥은 800선 붕괴

[아시아경제 이민우 기자] 국내 양대 증시가 주춤하고 있다. 소폭 상승출발한 코스피지수는 하락세로 전환됐다. 코스닥은 2.7%가량 떨어지며 800선이 무너졌다.

26일 오후 1시46분 기준 코스피는 전장보다 0.34%(7.91포인트) 떨어진 2352.90을 기록했다. 지난 23일보다 0.24%(5.69포인트) 오른 2366.50으로 출발한 뒤 개장 직후부터 점차 하락하기 시작했다.

외국인과 개인의 매도세가 지수 하락을 이끌고 있는 형국이다. 오국인은 748억원, 개인은 113억원 순매도한 반면 기관은 1002억원을 순매수했다.

다수 업종이 하락세다. 섬유·의복 업종의 하락폭이 2.75%로 가장 컸다. 이어 기계(-2.14%), 음식료품(-2.00%), 증권(-1.92%), 전기·가스업(-1.86%) 등의 순이었다. 반면 유통업은 5.13% 올랐다. 보험(1.72%), 운수장비(0.72%), 의료정밀(0.51%) 등도 상승했다.

시가총액 상위 종목들도 부진을 면치 못하고 있다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 239,000 전일대비 1,000 등락률 +0.42% 거래량 793,456 전일가 238,000 2020.10.26 14:03 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온, 주가 24만 1000원.. 전일대비 1.26%셀트리온, 코로나19 신속진단 항원키트 美 FDA 긴급사용승인소폭 상승 출발한 코스피…하락세로 전환 close (0.4%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 60,400 전일대비 200 등락률 +0.33% 거래량 11,092,277 전일가 60,200 2020.10.26 14:03 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 이시간 주가 +0.5%.... 최근 5일 개인 547만 6462주 순매도최대 지분 보유! 글로벌 수상 소식! 역시 올라가네요!'삼성 제2의 창업자'…세계 최초·1등 이끌어낸 뚝심 close (0.3%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 170,500 전일대비 3,500 등락률 +2.10% 거래량 1,418,310 전일가 167,000 2020.10.26 14:03 장중(20분지연) 관련기사 이건희 빈소 찾은 정의선 "한국에 1등 정신 심어주신 분…감사하고 안타깝다"소폭 상승 출발한 코스피…하락세로 전환현대차, 투자자 검색 급증... 주가 16만 7500원(0.3%) close (0.3%) 를 제외한 모든 종목이 떨어졌다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 328,500 전일대비 11,500 등락률 -3.38% 거래량 557,685 전일가 340,000 2020.10.26 14:03 장중(20분지연) 관련기사 소폭 상승 출발한 코스피…하락세로 전환외국인, 3주 연속 '사자'…삼성전자 사고 SK하이닉스 팔고[주간증시 리뷰]미 대선 불확실성에 박스권 놓인 코스피 close 의 낙폭이 3.3%로 가장 컸다. 이어 LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,513,000 전일대비 26,000 등락률 -1.69% 거래량 13,239 전일가 1,539,000 2020.10.26 14:02 장중(20분지연) 관련기사 소폭 상승 출발한 코스피…하락세로 전환[클릭 e종목]"LG생활건강, 대표 채널·히어로브랜드 회복 시작"코스피 상승 출발에도 크게 힘 못받아…2350선 유지 close 및 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 638,000 전일대비 12,000 등락률 -1.85% 거래량 199,525 전일가 650,000 2020.10.26 14:03 장중(20분지연) 관련기사 LG화학, 최근 5일 외국인 25만 4199주 순매수... 주가 64만 원(-1.54%)소폭 상승 출발한 코스피…하락세로 전환[르포] SK넥실리스, 배터리 주행거리·출력 상향의 숨은 공신 close (각 -1.8%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 418,000 전일대비 6,500 등락률 -1.53% 거래량 126,438 전일가 424,500 2020.10.26 14:03 장중(20분지연) 관련기사 소폭 상승 출발한 코스피…하락세로 전환[르포] SK넥실리스, 배터리 주행거리·출력 상향의 숨은 공신외국인, 3주 연속 '사자'…삼성전자 사고 SK하이닉스 팔고 close (-1.5%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 282,500 전일대비 4,000 등락률 -1.40% 거래량 242,467 전일가 286,500 2020.10.26 14:03 장중(20분지연) 관련기사 소폭 상승 출발한 코스피…하락세로 전환외국인, 3주 연속 '사자'…삼성전자 사고 SK하이닉스 팔고[주간증시 리뷰]미 대선 불확실성에 박스권 놓인 코스피 close (-1.4%) 등의 순이었다.

같은 시간 코스닥은 전장 대비 2.76%(22.32포인트) 떨어진 785.68을 기록했다. 전 거래일보다 0.01%(0.08포인트) 오른 808.06으로 출발한 뒤 낙폭을 키워가는 모양새다.

외국인과 기관의 매도세가 강세다. 각각 356억원, 1135억원을 순매도했다. 반면 개인은 1600억원을 순매수했다.

모든 업종이 떨어지고 있다. 기술성장기업부가 4.22%로 가장 낙폭이 컸다. 이어 제약(=3.81%), 벤처기업부(-3.55%), 기타서비스(-3.54%), 방송서비스(-3.47%) 등 3% 이상 떨어진 업종도 다수였다.

거의 모든 시총 상위 종목이 하락세다. 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 112,000 전일대비 9,100 등락률 -7.51% 거래량 504,326 전일가 121,100 2020.10.26 14:03 장중(20분지연) 관련기사 소폭 상승 출발한 코스피…하락세로 전환외국인, 3주 연속 '사자'…삼성전자 사고 SK하이닉스 팔고외국인·기관 순매수세 힘입어 코스피 2360선 회복 close 은 7.2%까지 하락했다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 246,600 전일대비 17,900 등락률 -6.77% 거래량 781,204 전일가 264,500 2020.10.26 14:03 장중(20분지연) 관련기사 소폭 상승 출발한 코스피…하락세로 전환외국인·기관 순매수세 힘입어 코스피 2360선 회복코스피, 기관·외국인 순매수세에 2360선으로 상승 close (-6.9%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 149,600 전일대비 10,600 등락률 -6.62% 거래량 269,509 전일가 160,200 2020.10.26 14:03 장중(20분지연) 관련기사 소폭 상승 출발한 코스피…하락세로 전환외국인·기관 순매수세 힘입어 코스피 2360선 회복코스피, 기관·외국인 순매수세에 2360선으로 상승 close (-6.7%) 등도 크게 떨어졌다. 이어 CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 130,600 전일대비 6,400 등락률 -4.67% 거래량 114,991 전일가 137,000 2020.10.26 14:03 장중(20분지연) 관련기사 소폭 상승 출발한 코스피…하락세로 전환외국인·기관 순매수세 힘입어 코스피 2360선 회복외국인·기관 순매수세 이어가…코스피 2350선 지켜내 close (-4.6%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 44,150 전일대비 1,350 등락률 -2.97% 거래량 437,565 전일가 45,500 2020.10.26 14:03 장중(20분지연) 관련기사 소폭 상승 출발한 코스피…하락세로 전환외국인·기관 순매수세 힘입어 코스피 2360선 회복코스피 상승 출발에도 크게 힘 못받아…2350선 유지 close (-2.9%), 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 62,900 전일대비 1,700 등락률 -2.63% 거래량 604,062 전일가 64,600 2020.10.26 14:03 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"케이엠더블유, 미국 수주 지연되고 있지만 수혜는 필연적"기대감 무르익는 5G 관련주·통신주…실적·美 대선 수혜외국인·기관 매도세에 출렁인 韓증시…코스피 0.83% 하락 마감 close (-2.4%) 등의 순이었다. 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 104,700 전일대비 2,400 등락률 +2.35% 거래량 341,272 전일가 102,300 2020.10.26 14:03 장중(20분지연) 관련기사 소폭 상승 출발한 코스피…하락세로 전환코스피 상승 출발에도 크게 힘 못받아…2350선 유지코스피, 2350선 위로 상승 마감…코스닥도 장막판 상승 전환 close (2.4%)과 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 83,400 전일대비 100 등락률 +0.12% 거래량 791,227 전일가 83,300 2020.10.26 14:03 장중(20분지연) 관련기사 소폭 상승 출발한 코스피…하락세로 전환외국인·기관 순매수세 힘입어 코스피 2360선 회복코스피, 기관·외국인 순매수세에 2360선으로 상승 close (0.1%)만이 올랐다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr