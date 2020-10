LG유플러스, '자라섬재즈페스티벌' VOD 독점 제공

IPTV 서비스 'U+tv', 모바일 미디어 플랫폼 'U+모바일tv'서 다시보기 무료

[아시아경제 김흥순 기자] LG유플러스는 9일부터 열리는 '자라섬 국제재즈페스티벌 공연영상의 주문형비디오(VOD) 콘텐츠를 자사 IPTV 서비스인 'U+tv'와 모바일 미디어 플랫폼 'U+모바일tv'를 통해 무료로 독점 제공한다고 7일 밝혔다.

자라섬 국제재즈페스티벌은 올해로 17회째다. 지난 16년간 234만명이 찾았다. 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 영향으로 비대면 온라인 페스티벌로 진행한다. 대신 기존 오프라인 행사로 3일간 진행됐던 축제 기간이 17일로 늘어 오는 25일까지 열린다.

자라섬 국제재즈페스티벌은 유튜브와 네이버, U+tv 902번에서 생중계로 시청할 수 있고 VOD 다시보기는 생중계 이틀 후 U+tv와 U+모바일tv에서 1년간 무료로 독점 제공한다.

이건영 LG유플러스 상무는 "전 세계 재즈 애호가들이 기다려온 이번 축제를 통신망을 통해 집에서도 생생하게 즐길 수 있도록 이번 프로젝트를 준비했다"며 "자라섬을 울리는 재즈 공연이 코로나19로 지친 우리 모두에게 힐링이 되는 시간이 되길 바란다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr