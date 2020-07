코스피 소폭 하락한 2158로 마감

코스닥은 약 1% 상승 마감

[아시아경제 이민우 기자] 코스피가 소폭 하락하며 2150대로 마감했다. 개인의 매수세가 강했지만 외국인과 기관의 매도세가 이를 상쇄했다.

8일 코스피는 전날보다 0.24%(5.29포인트) 하락한 2158.88로 마감했다. 전장보다 0.12% 오른 2166.76로 시작한 뒤 장중 큰 변화가 없는 상태가 유지됐다.

유가증권시장에서는 개인이 6225억원을 순매수했다. 반면 외국인과 기관은 각각 3442억원, 2739억원을 순매도했다.

업종별로는 철강·금속(1.79%), 섬유·의복(1.57%), 서비스업(1.12%), 기계(1.08%) 등이 올랐다. 반면 금융업(-0.96%), 전기·전자(-0.73%), 의약품(-0.71%) 등은 떨어졌다.

시가총액 상위 10위 종목 중에선 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 328,000 전일대비 17,500 등락률 +5.64% 거래량 1,858,592 전일가 310,500 2020.07.08 15:30 장마감 close 의 상승폭이 5.6%로 가장 컸다. 이어 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 282,500 전일대비 3,000 등락률 +1.07% 거래량 1,343,984 전일가 279,500 2020.07.08 15:30 장마감 close (1.0%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 311,500 전일대비 3,000 등락률 +0.97% 거래량 702,213 전일가 308,500 2020.07.08 15:30 장마감 close (0.9%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 99,600 전일대비 400 등락률 +0.40% 거래량 849,817 전일가 99,200 2020.07.08 15:30 장마감 close (0.4%) 등의 순이었다. 반면 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 736,000 전일대비 15,000 등락률 -2.00% 거래량 286,318 전일가 751,000 2020.07.08 15:30 장마감 close (-2.0%), 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 945,000 전일대비 17,000 등락률 -1.77% 거래량 131,815 전일가 962,000 2020.07.08 15:30 장마감 close (-1.7%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 385,500 전일대비 5,500 등락률 -1.41% 거래량 500,726 전일가 391,000 2020.07.08 15:30 장마감 close (-1.4%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 83,700 전일대비 1,100 등락률 -1.30% 거래량 3,503,948 전일가 84,800 2020.07.08 15:30 장마감 close (-1.3%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 53,000 전일대비 400 등락률 -0.75% 거래량 19,417,907 전일가 53,400 2020.07.08 15:30 장마감 close (-0.7%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 513,000 전일대비 3,000 등락률 -0.58% 거래량 356,030 전일가 516,000 2020.07.08 15:30 장마감 close (-0.5%) 등은 떨어졌다.

반면 코스닥은 전날 대비 0.90%(6.80포인트) 오른 765.96으로 장을 마쳤다. 전날보다 소폭(0.27%) 오른 761.19로 개장한 뒤 한 때 758.38까지 내려갔지만 이내 회복하며 760 중반대로 마무리했다.

코스닥시장에서는 외국인과 기관이 각각 63억원, 152억원을 순매수했다. 반면 개인은 162억원을 순매도했다.

대부분의 업종이 올랐다. 정보기기 업종의 상승폭이 4.27%로 가장 컸다. 이어 방송서비스(3.74%), 오락·문화(3.39%), 통신장비(3.00%), 통신방송서비스(2.96%) 등의 순으로 올랐다. 반면 운송장비·부품(-1.30%), 운송(-0.35%), 유통(-0.31%), 기타제조(-0.27%), 디지털컨텐츠(-0.01%) 등은 떨어졌다. 금융은 보합을 기록했다.

시총 상위 10위 종목도 대부분 올랐다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 146,700 전일대비 14,400 등락률 +10.88% 거래량 9,306,290 전일가 132,300 2020.07.08 15:30 장마감 close 은 10.8% 오르며 신고가(14만9400원)을 기록했을 정도였다. 이어 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 134,900 전일대비 400 등락률 +0.30% 거래량 378,163 전일가 134,500 2020.07.08 15:30 장마감 close (7.1%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 293,100 전일대비 12,100 등락률 +4.31% 거래량 533,424 전일가 281,000 2020.07.08 15:30 장마감 close (4.3%), 스튜디오드래곤 스튜디오드래곤 253450 | 코스닥 증권정보 현재가 92,500 전일대비 1,900 등락률 +2.10% 거래량 496,310 전일가 90,600 2020.07.08 15:30 장마감 close (2.1%) 등도 올랐다. 반면 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 86,200 전일대비 2,700 등락률 -3.04% 거래량 701,374 전일가 88,900 2020.07.08 15:30 장마감 close (-3.0%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 217,400 전일대비 1,300 등락률 -0.59% 거래량 47,513 전일가 218,700 2020.07.08 15:30 장마감 close (-0.5%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 105,100 전일대비 600 등락률 -0.57% 거래량 1,865,295 전일가 105,700 2020.07.08 15:30 장마감 close (-0.5%) 등은 떨어졌다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr