<승진>

◇지역본부장

▲ 경기남9(오산운암) 지역본부장 김영묵

◇지점장

▲ 광주종합금융센터 지점장 김련 ▲ 노원지점장 남은애 ▲ 상무지점장 송순재

<전보>

◇센터장

▲ 서인천종합금융센터장 박성휘

◇지점장

▲ 망포역지점장 김응남 ▲ 범어동지점장 윤태석 ▲ 사상종합금융센터 지점장 이상필 ▲ 서광주지점장 이길룡 ▲ 서초2동지점장 김훈식 ▲ 성서종합금융센터 지점장 손영우 ▲ 신현동지점장 이윤석 ▲ 진접종합금융센터 지점장 전성일