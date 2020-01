손 안의 전쟁 삼성·애플, 이제 'WE' 전쟁

◆E 전쟁, 갤럭시 버즈 vs 애플 에어팟= 무선 이어폰은 최근 2~3년 간 성장률이 가장 두드러지는 제품군이다. 애플이 '에어팟'을 출시한 이후 스마트폰과 태블릿, PC와의 연동, 인공지능(AI) 비서를 활용한 편의 기능 등 기술적인 요소들이 부각되기 시작했다. 시장조사기관 카날리스에 따르면 지난해 3분기 기준 무선이어폰 출하량은 4300만대를 기록했다. 지난해 같은 기간 1500만대에서 183% 성장한 수치다.

◆W 전쟁, 갤럭시워치 vs 애플워치= 31일 업계에 따르면 삼성전자는 올 하반기에 2종의 스마트워치를 내놓기 위해 개발 중이다. 코드명은 '노블레스'로 클래식한 디자인의 제품을 출시할 것으로 보인다. 삼성은 지난 2018년 하반기 스마트워치 브랜드를 '기어'에서 '갤럭시워치'로 바꾸면서 갤럭시워치를 선보였고 작년 2월에는 스포츠에 특화된 갤럭시워치 액티브를 출시했다.