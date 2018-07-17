"¿ø°ÝÁ¦¾îº¿ '´ºÆ®¸®³ë' ¾Ç¼ºÄÚµå À¯Æ÷ ÁÖÀÇ"

Æ¯Á¤ À¥»çÀÌÆ® Á¢¼Ó¸¸ÇØµµ ¾Ç¼ºÄÚµå °¨¿° °¡´É
½ºÅ©¸°¼¦ Àü¼Û¡¤ÆÄÀÏ»èÁ¦ µî ¸í·É ¼öÇà
[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ÇÑÁøÁÖ ±âÀÚ] ÃÖ½Å À¥ºê¶ó¿ìÀú Ãë¾àÁ¡À» ¾Ç¿ëÇÑ '´ºÆ®¸®³ë' ¿ø°ÝÁ¦¾îº¿ ¾Ç¼ºÄÚµå°¡ À¯Æ÷µÇ°í ÀÖ´Ù.
17ÀÏ ÇÏ¿ì¸®´Â Áö³ 15ÀÏºÎÅÍ ¾Ç¼ºÄÚµå À¯Æ÷ µµ±¸ÀÎ ±×·£µå¼ÒÇÁÆ®(GrandSoft) ÀÍ½ºÇÃ·ÎÀÕÅ¶À» ÀÌ¿ëÇÑ ´ºÆ®¸®³ë ¿ø°Ý Á¦¾îº¿ ¾Ç¼ºÄÚµå°¡ À¯Æ÷µÅ ÀÌ¿ëÀÚµéÀÇ ÁÖÀÇ°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
º¸¾È¿¡ Ãë¾àÇÑ ÀÏ¹Ý »ç¿ëÀÚµéÀº Æ¯Á¤ À¥»çÀÌÆ®¿¡ Á¢¼ÓÇÏ´Â °Í¸¸À¸·Îµµ ÇØ´ç ¾Ç¼ºÄÚµå¿¡ °¨¿°µÉ ¼ö ÀÖ´Ù. ¾Ç¼ºÄÚµå¿¡ °¨¿°µÇ¸é °ø°ÝÀÚ°¡ ¸¶·ÃÇÑ ¸í·ÉÁ¦¾î ¼¹ö·Î ¿¬°áÀ» ½ÃµµÇÑ´Ù. ÃÑ ¼¼ °³ÀÇ ¸í·ÉÁ¦¾î ¼¹öÀÇ ÁÖ¼Ò Áß ¿¬°áÀÌ °¡´ÉÇÑ ¼¹ö¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© Åë½ÅÀ» ½ÃÀÛÇÑ´Ù.¿ø°ÝÁ¦¾îº¿ ¾Ç¼ºÄÚµå´Â ¸í·ÉÁ¦¾î ¼¹ö·ÎºÎÅÍ ¸í·ÉÀ» Àü´Þ ¹Þ¾Æ ¼öÇàÇÑ´Ù. Àü´Þ¹Þ´Â ¸í·É¿¡´Â ÇöÀç È¸é ½ºÅ©¸°¼¦ Àü¼Û, Ãß°¡ ¾Ç¼º ¸í·É¾î ½ÇÇà, ÆÄÀÏ »èÁ¦ µîÀÌ Æ÷ÇÔµÅÀÖ´Ù. °¨¿°ÀÚÀÇ PC°¡ °ø°ÝÀÚ¿¡ ÀÇÇØ ¿ø°ÝÁ¦¾îµÉ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÇØ´ç ¾Ç¼ºÄÚµå´Â °¡»ó È¯°æ¿¡¼´Â ½ÇÇàµÇÁö ¾Ê°í ¾Ç¼ºÄÚµå ºÐ¼® µµ±¸ µîÀÌ ½ÇÇà ÁßÀÏ ‹š´Â ÀÛµ¿ÇÏÁö ¾Ê´Â µî ¾Ç¼ºÄÚµå ºÐ¼®°ú Å½Áö¸¦ ¹æÇØÇÏ´Â ±â´Éµµ °¡Áö°í ÀÖ´Ù. ½ÇÇà ½Ã À©µµ¿ì ÀÓ½ÃÆú´õ¿¡ ÀÚ±â ÀÚ½ÅÀ» ¼û±èÆÄÀÏ ÇüÅÂ·Î º¹Á¦¡¤ÀúÀåÇÑ´Ù.
ÇÏ¿ì¸® º¸¾È¿¬±¸¼¾ÅÍ´Â ¡°ÇÑµ¿¾È »ç¶óÁ³´ø ¡®´ºÆ®¸®³ë¡¯ ¿ø°ÝÁ¦¾îº¿ ¾Ç¼ºÄÚµå°¡ ±×·£µå¼ÒÇÁÆ® ÀÍ½ºÇÃ·ÎÀÕÅ¶°ú ÇÔ²² µ¹¾Æ¿Ô´Ù¡±¸ç ¡°ÀÎÅÍ³Ý »ç¿ëÀÚµéÀº À¥ºê¶ó¿ìÀú¸¦ ÃÖ½Å ¹öÀüÀ¸·Î ¾÷µ¥ÀÌÆ®ÇÏ¸é °¨¿°À» ¿¹¹æÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
<¨Ï¼¼°è¸¦ º¸´Â Ã¢ °æÁ¦¸¦ º¸´Â ´«, ¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦(www.asiae.co.kr) ¹«´ÜÀüÀç ¹èÆ÷±ÝÁö>
½ºÅ©¸°¼¦ Àü¼Û¡¤ÆÄÀÏ»èÁ¦ µî ¸í·É ¼öÇà
[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ÇÑÁøÁÖ ±âÀÚ] ÃÖ½Å À¥ºê¶ó¿ìÀú Ãë¾àÁ¡À» ¾Ç¿ëÇÑ '´ºÆ®¸®³ë' ¿ø°ÝÁ¦¾îº¿ ¾Ç¼ºÄÚµå°¡ À¯Æ÷µÇ°í ÀÖ´Ù.
17ÀÏ ÇÏ¿ì¸®´Â Áö³ 15ÀÏºÎÅÍ ¾Ç¼ºÄÚµå À¯Æ÷ µµ±¸ÀÎ ±×·£µå¼ÒÇÁÆ®(GrandSoft) ÀÍ½ºÇÃ·ÎÀÕÅ¶À» ÀÌ¿ëÇÑ ´ºÆ®¸®³ë ¿ø°Ý Á¦¾îº¿ ¾Ç¼ºÄÚµå°¡ À¯Æ÷µÅ ÀÌ¿ëÀÚµéÀÇ ÁÖÀÇ°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
º¸¾È¿¡ Ãë¾àÇÑ ÀÏ¹Ý »ç¿ëÀÚµéÀº Æ¯Á¤ À¥»çÀÌÆ®¿¡ Á¢¼ÓÇÏ´Â °Í¸¸À¸·Îµµ ÇØ´ç ¾Ç¼ºÄÚµå¿¡ °¨¿°µÉ ¼ö ÀÖ´Ù. ¾Ç¼ºÄÚµå¿¡ °¨¿°µÇ¸é °ø°ÝÀÚ°¡ ¸¶·ÃÇÑ ¸í·ÉÁ¦¾î ¼¹ö·Î ¿¬°áÀ» ½ÃµµÇÑ´Ù. ÃÑ ¼¼ °³ÀÇ ¸í·ÉÁ¦¾î ¼¹öÀÇ ÁÖ¼Ò Áß ¿¬°áÀÌ °¡´ÉÇÑ ¼¹ö¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© Åë½ÅÀ» ½ÃÀÛÇÑ´Ù.
ÇØ´ç ¾Ç¼ºÄÚµå´Â °¡»ó È¯°æ¿¡¼´Â ½ÇÇàµÇÁö ¾Ê°í ¾Ç¼ºÄÚµå ºÐ¼® µµ±¸ µîÀÌ ½ÇÇà ÁßÀÏ ‹š´Â ÀÛµ¿ÇÏÁö ¾Ê´Â µî ¾Ç¼ºÄÚµå ºÐ¼®°ú Å½Áö¸¦ ¹æÇØÇÏ´Â ±â´Éµµ °¡Áö°í ÀÖ´Ù. ½ÇÇà ½Ã À©µµ¿ì ÀÓ½ÃÆú´õ¿¡ ÀÚ±â ÀÚ½ÅÀ» ¼û±èÆÄÀÏ ÇüÅÂ·Î º¹Á¦¡¤ÀúÀåÇÑ´Ù.
ÇÏ¿ì¸® º¸¾È¿¬±¸¼¾ÅÍ´Â ¡°ÇÑµ¿¾È »ç¶óÁ³´ø ¡®´ºÆ®¸®³ë¡¯ ¿ø°ÝÁ¦¾îº¿ ¾Ç¼ºÄÚµå°¡ ±×·£µå¼ÒÇÁÆ® ÀÍ½ºÇÃ·ÎÀÕÅ¶°ú ÇÔ²² µ¹¾Æ¿Ô´Ù¡±¸ç ¡°ÀÎÅÍ³Ý »ç¿ëÀÚµéÀº À¥ºê¶ó¿ìÀú¸¦ ÃÖ½Å ¹öÀüÀ¸·Î ¾÷µ¥ÀÌÆ®ÇÏ¸é °¨¿°À» ¿¹¹æÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
ÇÑÁøÁÖ ±âÀÚ truepearl@asiae.co.kr