현대위아는 오는 28일 오후 2시 기관투자자 및 증권사 연구원을 대상으로 기업설명회를 개최한다고 25일 공시했다.

설명회는 컨퍼런스 콜 방식으로 진행되며 지난해 연간 경영실적 등을 다룰 예정이다.

